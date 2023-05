Aloisio Hernández

Sábado 13 Mayo 2023 12:16

Dr. Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, habló sobre el futuro de Nyck de Vries y confirmó que Daniel Ricciardo no será quien lo reemplace.

De Vries no ha tenido una temporada particularmente impecable hasta ahora. Todavía no ha sumado puntos y actualmente es el último en el campeonato.

El neerlandés terminó 14° en Bahréin y Arabia Saudita. En Australia no pudo aprovechar la caótica fase final, ya que fue golpeado por Logan Sargeant. Luego se estrelló en Azerbaiyán, pero en Miami pasó a Q2 por primera vez; sin embargo, tuvo un mal comienzo y golpeó a Lando Norris en la primera curva.

"No pasará nada en las próximas tres carreras", dijo Marko a F1 Insider.

Por lo tanto, Nyck estará al volante del AT04 hasta el Gran Premio de España: "Hemos hablado con De Vries y él está de acuerdo con nosotros: tiene que mostrar mejoras. La diferencia con su compañero Yuki Tsunoda, que está muy bien en este momento, es demasiado grande.

"Para explicarlo en términos futbolísticos: Nyck tiene una tarjeta amarilla, pero todavía no hay roja. Si mejora, no pensaremos en reemplazarlo", detalló.

Candidatos

"Si no mejora, no será Ricciardo [el sustituto]", continuó el austriaco de 80 años. "En el peor de los casos, recurriríamos a nuestro grupo de jóvenes talentos. Estoy hablando específicamente de Liam Lawson y Ayumu Iwasa. Ricciardo no juega ningún papel en esto".

Mick Schumacher, que estuvo vinculado al asiento de AlphaTauri junto a Tsunoda el año pasado, tampoco tiene opciones: "Es piloto de Mercedes, así que no tenemos planes con él. Toto Wolff es responsable de él", descartó.