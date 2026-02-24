Antonelli revela la VENTAJA de Verstappen en Red Bull

Kimi Antonelli afirma que Mercedes se encuentra en desventaja frente a la potencia ofrecida por el motor Ford de Red Bull a la hora de iniciar una carrera.

Con las actuales unidades de potencia, los pilotos tienen que aumentar considerablemente las revoluciones para cargar el sistema, mientras que, según el italiano, en Red Bull este proceso se completa en menos tiempo.

Los equipos aún están explorando el potencial de estas nuevas unidades. Ahora los pilotos deben gestionar muchos más parámetros que en años anteriores. Sin embargo, durante el inicio de la carrera no se puede aprovechar la energía eléctrica; es imprescindible utilizar el motor de combustión.

Para que el turbo funcione de manera óptima, el piloto debe mantener altas revoluciones desde la posición de salida, preparándolo con antelación. Una vez que se apagan las luces de salida, el piloto puede arrancar.

Procedimiento de salida más complejo para los pilotos

El nuevo procedimiento de salida es notablemente más complejo, lo que representa una ventaja para quienes cuentan con el motor Ford de Red Bull.

"No es nada sencillo," comenta Antonelli a Autoracer sobre este nuevo proceso. "Al no contar con el MGU-H, debemos acelerar el turbo y para ello hay que pulsar el acelerador en el momento justo, de modo que el turbo esté listo cuando se apaguen las luces.

La FIA intenta ayudarnos de cierta manera," explica el piloto. No obstante, observa diferencias entre equipos: "Parece que algunos no lo necesitan demasiado. Por ejemplo, Red Bull pisa el acelerador en cuanto se ilumina la primera luz, y no antes. Probablemente se deba a que disponen de un turbo más pequeño que el nuestro."

Relación de potencia

Respecto a la relación de potencia para 2026, Antonelli se muestra cauteloso, aunque asegura que todos los equipos líderes se presentan en muy buena forma actualmente. Destaca a McLaren como uno de los equipos con mayor potencial y sugiere que Red Bull posiblemente esté reservando algo. "McLaren ha demostrado dar un salto significativo en el rendimiento. Tanto ellos como Red Bull están manteniendo sus cartas cerca del pecho."

