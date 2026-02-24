¿Cuánto tiempo pasará hasta que Alonso y Honda vuelvan a PELEARSE?

Fernando Alonso ha demostrado a lo largo de su legendaria carrera en la Fórmula 1 que su paciencia es limitada, y la situación actual en Aston Martin no tardará en pasar factura.

Tras unirse al equipo en 2023, la asociación parecía el encaje perfecto para un piloto que no celebraba victoria desde el Gran Premio de España de 2013. Esa temporada le permitió alcanzar ocho podios, aunque la falta de triunfos se debió, en parte, al imparable “cohete” de Red Bull de Adrian Newey.

Lo que siguió fueron dos años de anonimato para la escudería con sede en Silverstone. Sin embargo, la perspectiva del 2026 generaba nuevas esperanzas. Esa temporada, que implicaría una revisión total de las normas de la F1, marcaría el inicio de una colaboración con Honda y presentaría el primer monoplaza de Aston Martin diseñado por el propio Newey.

Aun antes de empezar la temporada, ya se murmuraba que el 2026 podría resultar tan decepcionante como lo fueron las dos anteriores. Además, se hablaba de una posible retirada de Alonso, cuyo contrato actual expira al finalizar este año. ¿El problema? Honda. Una vez más, la situación con el fabricante nipón se perfila como el talón de Aquiles del piloto.

La infame etapa con McLaren junto a Honda

A Alonso le costó tragar su orgullo para volver a McLaren en 2015, tras una temporada en 2007 repleta de controversias y disputas internas. Decidió regresar convencido de que Ferrari no le ofrecería un monoplaza capaz de luchar por el campeonato en la era híbrida, rompiendo el contrato que debía durar hasta el final de la temporada 2016 y uniéndose a un equipo de estrellas junto a Jenson Button.

El regreso de Honda a McLaren también habría llamado su atención, ya que el fabricante había obtenido cuatro títulos consecutivos de constructores en los años 80 y 90 con el equipo. Además, el legendario Ayrton Senna consiguió sus tres campeonatos de pilotos al volante de un McLaren potenciado por Honda.

Sin embargo, las pruebas de pretemporada de 2015 dejaron claro que Honda no había desarrollado un motor híbrido capaz de pelear por el título. Los monoplazas de McLaren sufrían averías constantes, un panorama que recordaría a lo observado en Aston Martin durante las pruebas pretemporada en Bahréin este año.

Esa alianza se tradujo en un noveno puesto en el campeonato de constructores en 2015, atribuible a la falta de experiencia y datos de Honda con las nuevas normativas, sumado a problemas fundamentales en el concepto del chasis “size zero” de McLaren. El equipo mejoró a sexto en 2016, para volver a caer en el noveno puesto en 2017. Durante esos tres años, el bicampeón Alonso no logró subir al podio ni una sola vez.

El piloto español no ocultó su descontento con el motor de Honda. En el Gran Premio de Japón de 2015, lo calificó como un “motor de GP2”, tildando su rendimiento de “vergonzoso” y afirmando que estaban 30 km/h por detrás de sus rivales. En 2017, volvió a atacar a Honda, asegurando que el nuevo motor carecía de potencia y fiabilidad, una crítica que le acarreó consecuencias. Y en su intento por ganar las 500 Millas de Indianápolis en 2019, Honda le impidió utilizar uno de sus motores, frustrando la posibilidad de un reencuentro con Andretti Autosport que en 2017 casi le brinda la victoria en Indy.

Aunque la tensión entre ambas partes era evidente, años más tarde Alonso confesó que lamentaba haber criticado tan duramente los motores de Honda.

Alonso y Honda se reencuentran

En 2023, durante su primera temporada con Aston Martin, se anunció que el equipo forjaría una alianza con Honda a partir de la temporada 2026, justo a tiempo para la implementación de las nuevas normativas. Las declaraciones de Alonso en ese momento fueron optimistas, especialmente tras presenciar el regreso a la gloria de Honda junto a Red Bull en una colaboración exitosa.

—No tendré ningún problema —afirmó—. Sé que en 2015, 2016 y 2017 las cosas no funcionaron, pero ahora han demostrado contar con un paquete competitivo. Ganaron el campeonato en 2021, se alzaron con un título en 2022 y, muy probablemente, en 2023 volverán a coronarse. —Cuentan con un paquete muy sólido. Aunque las nuevas normas implican cambios, estoy seguro de que se avecina un proyecto realmente emocionante.

Sin embargo, los inicios de la alianza entre Aston Martin y Honda han recordado más la era McLaren que la de Red Bull. Durante las pruebas pretemporada, el equipo recorrió la menor cantidad de vueltas de entre las 11 escuderías, y el compañero de Alonso, Lance Stroll, comentó que estaban a cuatro segundos de la punta de la parrilla.

El tiempo dirá si el descontento de Alonso se dirigirá hacia Aston Martin o hacia Honda a medida que avance la temporada 2026. Pero si el piloto de 45 años continúa compitiendo en la parte trasera del pelotón, es innegable que no estará conforme. El reloj sigue corriendo para que pueda conseguir su tercer título mundial, y necesita un coche que esté desde el primer momento en la lucha por la victoria, en lugar de otro proyecto a largo plazo.

