Drive to Survive Temporada 8: Títulos de los episodios del último lanzamiento de F1 de Netflix

La octava temporada de Drive to Survive llegará pronto a Netflix, y ya se han revelado los temas de cada uno de sus episodios. La serie, que documenta la Fórmula 1 desde la temporada 2018, se estrenará el próximo 27 de febrero. Esta edición contará con solo ocho episodios, a diferencia de los habituales diez.

La temporada 2025 nos regaló una lucha apasionante por el título, protagonizada por Max Verstappen, Oscar Piastri y, finalmente, Lando Norris. La nueva entrega de la serie promete mostrarnos todos los detalles de esa reñida batalla detrás de escenas.

Drive to Survive temporada 8 – Guía de episodios

Episodio uno: Los nuevos en la pista

El inicio de la temporada 2025 vio la llegada de cuatro novatos: Kimi Antonelli para Mercedes , Gabriel Bortoleto para Sauber, Isack Hadjar en Racing Bulls y Jack Doohan para Alpine. Además, ni Liam Lawson ni Ollie Bearman habían completado una temporada completa, aunque fueron promovidos a puestos fijos en Red Bull y Haas , respectivamente. Este episodio sigue a estos seis pilotos en las primeras semanas de competición.

Episodio dos: Negocios sin concesiones

Mientras muchos de los novatos destacaban a lo largo del año, Jack Doohan fue despedido de Alpine tras apenas seis fines de semana de carrera. Su lugar lo ocupó Franco Colapinto, otro joven sin experiencia completa en la F1. Por su parte, en Red Bull, Liam Lawson descendió a Racing Bulls tras solo dos fines de semana, siendo sustituido por Yuki Tsunoda . En este capítulo, veremos a Christian Horner y Flavio Briatore en su faceta más implacable.

Episodio tres: El problema del número uno

Desde temprano en la temporada 2025 quedó claro que McLaren disponía del coche más dominante y que sus pilotos lucharían encarnizadamente por el título. Sin embargo, la indecisión del equipo al no respaldar ni a Norris ni a Piastri permitió que Verstappen siguiera en la contienda, pese a tener un coche irregular. El episodio mostrará cómo Andrea Stella y Zak Brown intentaron aliviar la presión, incluso tras el choque entre los dos pilotos de McLaren en el Gran Premio de Canadá, en el que Norris se vio obligado a abandonar.

Episodio cuatro: Un toro sin cuernos

Tras 20 años al mando, Christian Horner fue removido de su cargo como director del equipo Red Bull en julio, poco después del Gran Premio Británico. En ese momento, el equipo ocupaba la cuarta posición en el campeonato de constructores y Verstappen parecía fuera de la lucha por el título. Laurent Mekies tomó el relevo y, a partir de la segunda mitad de la temporada, Red Bull inició una impresionante remontada.

Episodio cinco: El cielo es el límite

Dos de los novatos lograron subir al podio en 2025: Antonelli y Hadjar, con su monoplaza de Racing Bulls. Además, Carlos Sainz consiguió dos podios para Williams en una temporada brillante para el equipo, marcando la primera vez desde 2017 que lograban más de un podio en una campaña. Para colmo, Nico Hulkenberg, a sus 37 años, se subió al podio en el Gran Premio de Gran Bretaña, celebrando su primer logro de este tipo en la carrera.

Episodio seis: El duelo

Aunque aún se desconoce el enfoque exacto de este capítulo, entre el Gran Premio de Italia y el de Brasil, Norris y Verstappen ganaron cinco de las seis carreras, compartiendo el podio en cinco ocasiones. Este periodo crítico permitió que ambos volvieran a pelear encarnizadamente por el campeonato, mientras Piastri encabezaba la clasificación con 33 puntos de ventaja antes del Gran Premio de Italia.

Episodio siete: Lo que sucede en Las Vegas

Este episodio se centrará en la tercera edición del Gran Premio de Las Vegas, considerado el evento más glamoroso del calendario de F1. En 2025, la carrera fue escenario de un momento decisivo en la lucha por el título: Norris y Piastri fueron descalificados, lo cual permitió a Verstappen ganar 25 puntos frente a ambos y colocarse firmemente en la contienda por su quinto campeonato. Sin duda, uno de los episodios más dramáticos de la temporada.

Episodio ocho: Llámame Chucky

El jefe de McLaren, Zak Brown, maldecía la persistencia de Verstappen en la lucha por el título, y durante un tiempo parecía que ninguno de los pilotos de McLaren podría lograr el golpe final. Verstappen se impuso en las tres últimas carreras y, para subrayar su determinación, se autodenominó “Chucky” en referencia al icónico personaje de terror. Los tres protagonistas llegaron al Gran Premio final en Abu Dhabi con la posibilidad de alzarse con el campeonato.

