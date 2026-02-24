Han asegurado que Cadillac y Sergio Pérez estarán por delante de Fernando Alonso y Aston Martin para el inicio de la temporada 2026.

La escudería del bicampeón del mundo era señalada como uno de los posibles candidatos principales para pelear por el próximo campeonato. Algo impulsado por la llegada de Adrian Newey y el motor desarrollado por Honda.

Sin embargo, parece que los problemas que sufrieron en la pretemporada los han puesto por debajo, incluso, de la recientemente formada escudería del piloto nacido en Jalisco. Esto fue lo publicado en The Race: "Cadillac terminó la prueba a poco más de tres segundos del líder y con un kilometraje respetable, a pesar de estar limitado por pequeños problemas ocasionales, ninguno de los cuales el equipo teme que continúe hasta Melbourne.

"El coche tiene poca carga aerodinámica, y eso se nota, especialmente durante un stint, cuando los neumáticos se desgastan. Pero tiene un equilibrio relativamente bueno, así que no hay sorpresas desagradables hasta ahora.

"Esto deja a Cadillac en posición de ser probablemente el último, pero en realidad por delante de Aston Martin en esta clasificación, debido a cómo sale de Bahréin: no mucho más lento, si es que lo es, y con más probabilidades de terminar. Atacar a algunos equipos consolidados rezagados también parece ser realmente factible", afirmaron.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

