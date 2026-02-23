Checo establece el RETO principal de Cadillac

Cadillac ha entregado palabras que tienen que estabilizar lo que deben esperar los aficionados sobre el rendimiento de Cadillac.

Después de las pruebas realizadas en Barcelona y Bahrein, Checo ha aterrizado mucho las expectativas de la escudería en su primera temporada.

"Como equipo, al ser nuevos y poner todos los departamentos en marcha, va a llevar algo de tiempo", mencionó Pérez sobre los retos del equipo.

"El desafío aquí será desarrollar más que los equipos que tenemos delante. Se trata de sentar las bases en la primera mitad del año“, señaló el mexicano.

Relacionado: OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!