Checo establece el RETO principal de Cadillac
Checo establece el RETO principal de Cadillac
Cadillac ha entregado palabras que tienen que estabilizar lo que deben esperar los aficionados sobre el rendimiento de Cadillac.
Después de las pruebas realizadas en Barcelona y Bahrein, Checo ha aterrizado mucho las expectativas de la escudería en su primera temporada.
"Como equipo, al ser nuevos y poner todos los departamentos en marcha, va a llevar algo de tiempo", mencionó Pérez sobre los retos del equipo.
"El desafío aquí será desarrollar más que los equipos que tenemos delante. Se trata de sentar las bases en la primera mitad del año“, señaló el mexicano.
Relacionado: OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez
¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?
Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.
Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.
Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.
En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Checo Pérez Hoy: Reto para la temporada; Misión exclusiva del mexicano; Cancela regreso de Christian Horner
- hace 6 minutos
Franco Colapinto Hoy: Se declara top dentro de la Fórmula 1; Señala la clave del éxito
- 1 hour ago
Checo señala la MISIÓN más importante de Cadillac en 2026
- 3 hours ago
Checo establece el RETO principal de Cadillac
- 3 hours ago
Colapinto se AUTONOMBRA élite en este rubro de la F1
- Ayer 21:19
Colapinto señala el aspecto clave para ÉXITO o FRACASO de Alpine en 2026
- Ayer 20:23
Más leído
OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez
- 20 febrero
Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso
- 21 febrero
SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez
- 13 febrero
ATENCIÓN Checo Pérez: La RESPUESTA de Mercedes a Cadillac
- 5 febrero
ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris
- 14 febrero
F1 Hoy: Fernando Alonso recibe demoledoras noticias; Fórmula 1 busca deshacerse de Max Verstappen
- 18 febrero