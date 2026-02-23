El error de Hamilton PERTURBA la armonía en Ferrari F1

While los preparativos de Ferrari para la F1 2026 parecen ir sobre ruedas, un expiloto advierte de un problema que podría romper la armonía del equipo en el caso de Lewis Hamilton.

El siete veces campeón tuvo una temporada inicial complicada en Ferrari, pero ha retomado 2026 con optimismo, declarando que se encuentra “en un lugar mucho mejor” y disfrutando al volante del nuevo SF-26. Su arranque relámpago en las prácticas durante las pruebas previas en Bahréin, sumado a la vuelta fulminante de Charles Leclerc en el último día de tests, han llenado a la Scuderia de confianza de cara a la nueva temporada.

Sin embargo, según el ex piloto Ivan Capelli, la falta de un ingeniero de carrera para Hamilton podría inquietar al británico antes de que comience la temporada y perturbar la “calma” que, gracias al diseño tan armonioso del coche, reina en el equipo.

Ferrari decidió reemplazar a Riccardo Adami, el ingeniero que trabajó con Hamilton en 2025 tras un año complicado en el que se registraron varios intercambios tensos en el radio. No obstante, tras prescindir del técnico italiano, el equipo no dispuso de un sustituto inmediato. Durante las pruebas en Barcelona, Bryan Bozzi asumió la función para ambos pilotos, mientras que en Bahréin contó con la ayuda de Carlo Santi.

Respecto al rendimiento general del coche en los tests, Capelli comentó a Gazzetta: “El coche me impresionó porque se nota su lógica, desde el frontal hasta la parte trasera. Es un vehículo muy lineal y armonioso en su diseño. He visto coches en el pasado que parecían desarticulados, como si sus componentes no se comunicaran, pero este no es así.”

Cuando se le preguntó sobre el ambiente en Ferrari, el expiloto añadió: “El ambiente fue, sin duda, muy tranquilo. Las pruebas permitieron recopilar toda la información deseada, completando los programas sin problemas.”

Al abordar la ausencia de un ingeniero de carrera permanente para Hamilton, Capelli relató su propia experiencia y cuestionó la decisión tan inusual de la Scuderia de no tener un reemplazo preparado a tiempo. “En 1992 viví una situación similar: conocí a mi ingeniero de pista en el avión camino a mi primera carrera. Eso no ayuda, porque la relación con el ingeniero se construye con el tiempo y solo así se puede contar con respuestas automáticas y confianza mutua en momentos de alta presión. Me sorprende que, tras varios meses, aún no hayan logrado encontrar a alguien idóneo para este puesto”, señaló.

Relacionado: CONFIRMADO: Verstappen sigue los pasos de Checo Pérez y TRAICIONA a Red Bull

¿Quién es el ingeniero de carrera de Hamilton en la F1 2026?

Aunque no se ha fichado de forma definitiva a un nuevo ingeniero para Hamilton, el equipo busca incorporarlo cuanto antes, con el Gran Premio de Australia, que abre la temporada, acercándose rápidamente.

Se prevé que Carlo Santi continúe como solución provisional durante esa carrera y en algunas de las primeras pruebas, hasta que se designe a un nuevo técnico de manera permanente.

Entre los candidatos se rumorea el nombre del exingeniero de McLaren, Cedric Michel-Grosjean, quien recientemente comentó en LinkedIn que se tomaría un descanso mientras se “reubica”. Su última experiencia en la F1 fue como “Ingeniero Líder de Rendimiento en Pista” en McLaren, posición que ocupó de enero a diciembre de 2025. Es posible que actualmente se encuentre en un periodo de inactividad, lo que explica la necesidad de una solución interina en la figura de Santi.

Hamilton ya expresó su preocupación ante la falta de acción de Ferrari en cuanto a la contratación de un ingeniero permanente, advirtiendo en las pruebas previas a la temporada que cambiar de técnico nuevamente durante la campaña podría ser “perjudicial en una temporada en la que se quiere contar con personas que han trabajado juntas durante varias temporadas.”

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!