Hamilton confirma IMPOSICIONES en Ferrari

Lewis Hamilton se mostró muy satisfecho con el nuevo arma de Ferrari: la SF-26.

Durante las sesiones de prueba, el monoplaza demostró ser robusto y, para el piloto, lo más importante es la conexión que siente con el vehículo. Hamilton, que participó activamente en su desarrollo, afirma que este coche lleva consigo parte del ADN del siete veces campeón.

Hamilton se unió a Ferrari en 2025, aunque, salvo la victoria en la carrera sprint en China, no hubo mucho para celebrar. Además, la comunicación con el exingeniero de carrera Riccardo Adami dejó que desear.

Actualmente, el italiano ha sido sustituido por una solución provisional, y se espera nombrar a un reemplazo permanente más adelante en la temporada. El piloto admitió que la conexión con el coche no era la ideal.

Preparativos para la nueva temporada

Para 2026 la situación cambia, según explicó Hamilton a PlanetF1. "Siempre intento arrancar la temporada con la máxima confianza. El año pasado fue verdaderamente complicado.

Este invierno me he dedicado a reconstruirme, a reenfocar mis objetivos y a poner en sintonía mi cuerpo y mi mente. En definitiva, he tomado medidas para comenzar la temporada en mejores condiciones. Personalmente, me siento en el mejor momento en años, en parte gracias a los cambios dentro del equipo."

Hamilton y la SF-26: 'Tiene un poco de mi ADN'

El piloto británico valora mucho el nuevo coche del equipo, en el que tuvo un papel decisivo durante su creación.

"Es una etapa emocionante con esta nueva generación de monoplazas, ya que todo es completamente nuevo. Estamos descubriendo cada aspecto sobre la marcha, a diferencia del año pasado, cuando conducía un coche heredado. Durante los últimos diez meses trabajé en el simulador y, con ello, contribuí a que este auto lleve un poco de mi ADN. Me siento realmente conectado con él."

Confianza plena en Ferrari

En los últimos meses se respiraba un ambiente algo tenso alrededor de Hamilton, pero el siete veces campeón ha decidido dejar atrás esas malas sensaciones.

"Mi confianza en el equipo es total, confío al 100% en sus capacidades y en lo que pueden lograr. Sabía que el éxito no llegaría de la noche a la mañana. Por eso firmé un contrato a largo plazo, entendiendo que el éxito es, en definitiva, un proceso."

