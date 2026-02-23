El juicio sobre Mercedes que ALEGRA a Colapinto y Russell
El juicio sobre Mercedes que ALEGRA a Colapinto y Russell
La antigua ingeniera de Aston Martin, Bernie Collins, está convencida de que Mercedes dominará la competición en 2026.
Aunque Ferrari y Red Bull podrían dar sorpresas, según ella, las flechas plateadas se llevarán los principales galardones.
El equipo alemán se ha desmarcado del papel de favorito. Durante la semana de pruebas en Barcelona, George Russell quedó especialmente impresionado con el Red Bull Ford y, además, Toto Wolff encontró interesante el coche austriaco.
Sin embargo, muchos coinciden en que Mercedes es el gran candidato, sobre todo gracias a su motor, que se espera sea el más potente.
Favoritos al título
Favoritos al título
Según Sky Sports F1, Collins señala a Mercedes, aunque también destacó el buen rendimiento de Ferrari y Red Bull.
"El coche de Mercedes luce espectacular. Por sus resultados históricos, esperábamos que su motor fuera el mejor de la categoría. No obstante, Ferrari y Red Bull nos han sorprendido, mostrando una competitividad similar a la de Mercedes", señaló.
"Todo indica que el equipo alemán mantiene la estabilidad y la serenidad que se necesitan. Confío en que su monoplaza será imbatible en Melbourne", afirmó, situando a Mercedes como el claro favorito.
