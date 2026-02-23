¿Hamilton realmente está saliendo con Kim Kardashian? Esto dijo la estrella de la F1

Lewis Hamilton ha roto el silencio sobre los rumores en la prensa de Fórmula 1 acerca de una supuesta relación con Kim Kardashian.

Durante varias salidas discretas previas a la temporada 2026 se les ha visto juntos, cuando su vínculo salió a la luz de forma impresionante.

Aunque ambos se conocen desde hace años, informes recientes apuntan a que su amistad podría haber tomado otro rumbo. Hasta el momento, Hamilton se había mostrado reservado y no había querido comentar públicamente sobre las especulaciones.

Los seguidores de Ferrari esperaban ansiosos una declaración del piloto de 41 años, sobre si verían a la cofundadora de SKIMS entre los miembros del paddock. Las pruebas de pretemporada en Bahréin ofrecieron la ocasión perfecta para que Hamilton atendiera algunas preguntas sobre este popular tema.

F1 insider revela la respuesta de Hamilton a esa pregunta sobre Kardashian

Durante una entrevista en "Ted’s Testing Notebook" el miércoles por la noche, Ted Kravitz de Sky Sports F1 aseguró que tenía planteada la pregunta sobre sus recientes rumores amorosos. Recordó además cómo Hamilton respondió durante una sesión mediática previa en Bahréin.

"Ya sé lo que están pensando. 'Kravitz, te achicaste y no le preguntaste sobre tu nueva relación con Kim Kardashian'. Pues bien, en la prensa escrita ya le hicieron esa pregunta", comentó el presentador. Kravitz explicó que le consultaron: “¿Disfrutaste más de la compañía en el Super Bowl que del propio partido?”, a lo que Hamilton replicó: "Es mi vida privada. No voy a hablar de eso".

"Yo iba a preguntar si Kim se uniría a los tifosi, como hacen todos los aficionados de Ferrari, pero me quedé corto. Tenía razón", añadió Kravitz antes de girarse hacia Valtteri Bottas, quien lo acompañaba durante un recorrido por el paddock de Bahréin y a quien comentó: "Aunque, al fin y al cabo, nunca me iba a dar una respuesta, ¿verdad?" El nuevo piloto de Cadillac prefirió mantenerse en silencio respecto a la vida sentimental de su antiguo compañero, limitándose a responder con una sonrisa y un asentimiento.

