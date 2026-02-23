Leclerc acusa a Mercedes ser no mostrar su VERDADERO potencial
Aunque Mercedes ocupó la primera y segunda posición en la clasificación de tiempos al final de la reciente sesión de pruebas de Fórmula 1, George Russell sigue convencido de que Red Bull Racing tiene las mejores cartas, pero Charles Leclerc no está de acuerdo
Para él, la diferencia frente a Max Verstappen resulta “aterradoramente significativa”. Además, ambos equipos han anunciado que tienen importantes mejoras en cartera para la próxima semana.
Los “Rayos Plateados” se mostraron como los más rápidos en el Bahrain International Circuit. Kimi Antonelli completó una vuelta en 1:33.669, apenas 0,25 segundos por debajo de su compañero Russell y más de medio segundo más veloz que el Ferrari de Lewis Hamilton.
Verstappen e Isack Hadjar terminaron en Sakhir en quinta y sexta posición, respectivamente, justo detrás de Oscar Piastri. Por otro lado, McLaren y Williams completaron 422 vueltas cada uno, dos vueltas más que Ferrari, mientras que Red Bull solo sumó 343, registrando cifras inferiores incluso a las de Haas y Audi.
Russell teme por Red Bull y Verstappen
La semana de pruebas en Baréin no transcurrió sin contratiempos para Red Bull. Hadjar se vio obligado a perderse la sesión de la mañana del jueves por problemas de fiabilidad, situación que también afectó a Antonelli. En total, el equipo Mercedes completó apenas 282 vueltas en tres días. Aun así, continúan las discusiones sobre cuál de los dos equipos es el más competitivo.
Charles Leclerc comentó: “Red Bull muestra un gran rendimiento, pero Mercedes también está muy bien y aún oculta parte de su potencial. Nosotros llegaremos a ese nivel. En cuanto a McLaren, sigue siendo todo un interrogante y difícil de prever.”
Según el monegasco, Mercedes está empleando la estrategia del “sandbagging”, es decir, marcar intencionadamente un ritmo más lento para no revelar toda su capacidad.
Por su parte, tanto Red Bull como Mercedes han adelantado a través de Lawrence Barretto de F1 TV que los monoplazas RB22 y W17 lucirán modificaciones la próxima semana.
Red Bull planea probar un paquete aerodinámico de “carrera única”, un preparativo de cara a la apertura del campeonato en Australia, mientras Russell señaló que Mercedes incorporará algunas novedades, aunque sin grandes cambios.
