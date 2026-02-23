¿Arrepentido? Hamilton visita Mercedes tras los PROBLEMAS en Ferrari

Lewis Hamilton visitó recientemente a su antiguo equipo, Mercedes, durante las pruebas de pretemporada en Baréin. El piloto británico aprovechó la ocasión para reconectar con un entorno que marcó su exitosa etapa en la categoría.

Hamilton se prepara para iniciar su segunda temporada con Ferrari en 2026, un año que trae cambios regulatorios fundamentales en la competición. Esta transformación dotará a los 22 pilotos de un tiempo de prueba triplicado, con nueve días para afinar los detalles y adaptarse a las nuevas normas.

Durante las pruebas, Hamilton no dudó en criticar estas modificaciones, afirmando que comprenderlas a fondo requeriría, literalmente, un título universitario. Asimismo, destacó que experimentó la mínima adherencia registrada en el Circuito Internacional de Baréin, en una dura evaluación de su SF-26.

El piloto mostró señales de mejora el último día de ensayo, demostrando un ritmo competitivo junto a Ferrari. Además, se le vio conversando en el sector de hospitalidad de Mercedes con antiguos compañeros, recordando su etapa en la escudería entre 2013 y 2024, en la que ganó seis campeonatos mundiales.

¿Puede Hamilton volver a pelear por el campeonato en 2026?

Tras una temporada decepcionante con Ferrari en 2025 —donde ni siquiera logró subir al podio en un gran premio—, Hamilton confía en que la escudería se adapte a los nuevos reglamentos y le proporcione un coche capaz de luchar por su victoria número 106. Su objetivo es conquistar un récord de octavo título mundial.

No obstante, para superar a su compañero Charles Leclerc, el británico deberá también mejorar su rendimiento individual, incluso si Ferrari presenta un monoplaza dominante.

En 2025, Hamilton sufrió la peor diferencia frente a un compañero, terminando 86 puntos por detrás de Leclerc, quien sumó siete podios en el mismo coche en el que Hamilton tuvo serias dificultades.

Con 41 años, espera que estas nuevas máquinas se adapten mejor a sus habilidades, en contraste con la generación anterior, en la que sólo obtuvo dos triunfos en cuatro temporadas completas.

