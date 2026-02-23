Red Bull se sincera sobre la SUPERIORIDAD de Mercedes

Según Pierre Waché, la RB22 de Red Bull Racing todavía no es el coche más rápido y ha dejado palabras que deben alentar a Andrea Kimi Antonelli y Mercedes.

Durante una entrevista con F1TV, el director técnico de la escudería repasó la situación comparativa entre equipos y admitió que, por el momento, se posicionan en el cuarto lugar.

El equipo austriaco, que debutará esta temporada con su propia unidad de potencia, ha sido elogiado por muchos rivales debido a la fiabilidad de su motor.

Aunque Red Bull se muestra satisfecho con el rendimiento en pista, evita clasificarse como favorito. Mercedes y Williams han señalado a la escudería, pero Waché reconoce que aún deben ganar terreno en este desafiante entorno.

Red Bull se reconoce como el cuarto equipo

El director técnico explicó que, según su análisis, Ferrari, Mercedes y McLaren están actualmente al frente, con Red Bull justo detrás.

"Claro que podemos equivocarnos, ya que desconocemos detalles como la cantidad de combustible o las configuraciones de motor de los otros equipos", comentó.

Además, Waché destacó que tanto Ferrari como Mercedes impresionaron durante las pruebas de velocidad, especialmente en condiciones de baja carga de combustible.

