Ferrari toma una decisión MASIVA respecto a Hamilton
Ferrari toma una decisión MASIVA respecto a Hamilton
Lewis Hamilton contará con Carlo Santi como ingeniero de carrera durante la apertura de la nueva temporada, según informa The Race.
Santi apoyará a Hamilton de manera provisional, ya que aún no se ha concretado la opción ideal tras la salida de Riccardo Adami de su cargo.
El año pasado, Hamilton se unió a Ferrari, y se asignó a Adami para trabajar a su lado. Aunque el italiano cumplía con los requisitos técnicos según el equipo, la colaboración no fue la esperada.
Por ello, Ferrari ha decidido destinar a Adami a un nuevo rol en la Ferrari Driver Academy.
Relacionado: ¿Adiós ventaja de Franco Colapinto? La FIA CONFIRMA plan para cambiar los motores
Santi como sustituto temporal de la opción ideal
Fuentes cercanas destacan que ya se ha identificado a un candidato ideal para reemplazar a Adami; sin embargo, éste se encuentra actualmente en un periodo de "gardening leave".
En el ambiente de rumores se menciona a Cédric Michel-Grosjean, ex ingeniero de rendimiento en pista en McLaren, quien trabajó junto a Oscar Piastri. A finales de 2025 presentó su renuncia y desde entonces cumple su periodo de descanso.
Carlo Santi aporta una amplia experiencia en la Fórmula 1, habiendo trabajado previamente como ingeniero de carrera del campeón mundial Kimi Räikkönen.
Se prevé que acompañe a Hamilton durante las jornadas de prueba en Bahréin y que se haga cargo de la pared de boxes en las primeras carreras de 2026 para el piloto británico.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
¡No se recupera de dejar a Checo! El regreso de Horner se CANCELÓ en el último minuto
- hace 2 minutos
¿Hamilton realmente está saliendo con Kim Kardashian? Esto dijo la estrella de la F1
- hace 9 minutos
Leclerc acusa a Mercedes ser no mostrar su VERDADERO potencial
- 1 hour ago
¿Arrepentido? Hamilton visita Mercedes tras los PROBLEMAS en Ferrari
- 1 hour ago
Red Bull se sincera sobre la SUPERIORIDAD de Mercedes
- 1 hour ago
Ferrari toma una decisión MASIVA respecto a Hamilton
- 2 hours ago
Más leído
OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez
- 20 febrero
Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso
- 21 febrero
SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez
- 13 febrero
ATENCIÓN Checo Pérez: La RESPUESTA de Mercedes a Cadillac
- 5 febrero
ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris
- 14 febrero
F1 Hoy: Fernando Alonso recibe demoledoras noticias; Fórmula 1 busca deshacerse de Max Verstappen
- 18 febrero