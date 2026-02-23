Ferrari toma una decisión MASIVA respecto a Hamilton

Lewis Hamilton contará con Carlo Santi como ingeniero de carrera durante la apertura de la nueva temporada, según informa The Race.

Santi apoyará a Hamilton de manera provisional, ya que aún no se ha concretado la opción ideal tras la salida de Riccardo Adami de su cargo.

El año pasado, Hamilton se unió a Ferrari, y se asignó a Adami para trabajar a su lado. Aunque el italiano cumplía con los requisitos técnicos según el equipo, la colaboración no fue la esperada.

Por ello, Ferrari ha decidido destinar a Adami a un nuevo rol en la Ferrari Driver Academy.

Santi como sustituto temporal de la opción ideal

Fuentes cercanas destacan que ya se ha identificado a un candidato ideal para reemplazar a Adami; sin embargo, éste se encuentra actualmente en un periodo de "gardening leave".

En el ambiente de rumores se menciona a Cédric Michel-Grosjean, ex ingeniero de rendimiento en pista en McLaren, quien trabajó junto a Oscar Piastri. A finales de 2025 presentó su renuncia y desde entonces cumple su periodo de descanso.

Carlo Santi aporta una amplia experiencia en la Fórmula 1, habiendo trabajado previamente como ingeniero de carrera del campeón mundial Kimi Räikkönen.

Se prevé que acompañe a Hamilton durante las jornadas de prueba en Bahréin y que se haga cargo de la pared de boxes en las primeras carreras de 2026 para el piloto británico.

