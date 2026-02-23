Hamilton se queda SOLO en Ferrari tras dejar atrás a un aliado vital

El ex piloto de F1, David Coulthard, ha expresado su fascinación al ver que Lewis Hamilton se haya marchado a Ferrari actuando en solitario.

Hamilton se unió a Ferrari en enero de 2025, tras 12 temporadas de gran éxito con Mercedes en las que consiguió seis campeonatos mundiales y forjó importantes relaciones. Sin embargo, cuando el británico decidió cambiar de equipo, su ingeniero de pista, Peter Bonnington, optó por quedarse en Mercedes para trabajar con Kimi Antonelli.

Este cambio se convirtió en un problema para Hamilton en 2025, ya que tuvo dificultades para conectar con su nuevo ingeniero, Riccardo Adami. Tras intercambios tensos y resultados poco satisfactorios, Ferrari decidió modificar el equipo técnico del piloto de 41 años para 2026, aunque aún no se ha designado un reemplazo permanente para Adami.

Además, el exrepresentante de Hamilton, Marc Hynes, lo dejó en 2021 para concentrarse en otros proyectos fuera de la pista y ahora se ha marchado definitivamente para unirse a Cadillac. También se rumorea que Ella Yeboah, responsable de prensa en Ferrari, abandonó el equipo antes de la próxima temporada.

¿Podrá Hamilton recuperarse en 2026?

En 2025, Hamilton quedó 86 puntos por detrás de su compañero Charles Leclerc y no logró subir al podio en ninguna carrera, mientras que Leclerc alcanzó el podio en siete ocasiones con el mismo monoplaza.

Para aspirar a un octavo título mundial, Hamilton deberá superar a Leclerc, incluso si Ferrari cuenta con el coche predominante en 2026. Este año se han implementado cambios regulatorios profundos en el deporte, lo que genera la esperanza de que Ferrari consiga victorias más frecuentes.

Además, Hamilton tendrá la oportunidad de pilotar una nueva generación de automóvil, y el propio piloto ha confesado estar “en un lugar mucho mejor” y disfrutar de la experiencia al volante de su nueva máquina Ferrari. Sin embargo, todo podría verse comprometido si no consigue adaptarse rápidamente a su nuevo ingeniero, cuya identidad aún no se confirma.

El propio Hamilton declaró a la prensa en Baréin que tener que cambiar de ingeniero dos veces durante la campaña de 2026 podría ser “perjudicial” para sus posibilidades de regreso, sentimiento con el que Coulthard coincide, destacando la importancia vital de la conexión entre un piloto y su ingeniero.

En una emisión del nuevo Up to Speed podcast, Coulthard afirmó: "Me resulta absolutamente fascinante que Lewis Hamilton haya dejado Mercedes y se haya pasado a Ferrari por su cuenta. No se llevó a nadie consigo; es cierto que pudo haber contado con la ayuda de Angela [Cullen], su fisioterapeuta, para sentirse acompañado, pero siempre que yo dejaba un equipo, me llevaba conmigo a mi ingeniero.

Son la fuente de todo tu conocimiento. La relación con tu ingeniero es la más importante dentro del equipo, ya que es esa persona la que lucha por conseguir nuevas piezas, te proporciona toda la información necesaria en pista para definir la estrategia y, aunque el estratega te indique que entres a boxes, sin la conexión adecuada el piloto no actúa. Esta relación es, en muchos sentidos, aún más importante que la que puedas tener con tu pareja."

