El jefe de Sainz señala acciones INTENCIONALES de Red Bull para ocultarse de la F1

Según James Vowles, jefe de Williams donde pilota Carlos Sainz, Red Bull Racing hace todo lo posible por evitar figurar entre los favoritos en 2026.

Durante las sesiones de prueba explicó en F1TV que el escudería austriaca redujo intencionadamente la potencia del motor en cuanto sus rivales notaron lo competitivo que se mostraba.

De cara al inicio de la nueva temporada, cada escudería se señala como principal contendiente. Pierre Waché llegó a estimar en Bahrein que Red Bull terminaría en cuarta posición, pero otros no comparten esa opinión.

Toto Wolff declaró que cree firmemente que el equipo austriaco es el más veloz, mientras George Russell dejó claro que respeta a un conjunto extremadamente fuerte.

Red Bull ha reducido la potencia del motor

Vowles comparte esa visión y asegura que Red Bull se ha reservado sus cartas. “Se están jugando toda la partida: el equipo parecía imbatible hasta que introdujeron su nuevo bloque de motor. En ese momento, reaccionaron rápidamente y bajaron notablemente el nivel”, afirmó el directivo de Williams.

El directivo también elogió el desempeño de Ferrari en las últimas semanas: “Ferrari lo está haciendo excepcionalmente bien, trayendo innovaciones sorprendentes y avanzando a pasos agigantados. En su forma actual, son muy competitivos”.

Asimismo, destacó a Mercedes: “Mercedes arrancó con fuerza y se mantuvo constante a lo largo del día; subestimarlos sería un error. Sin embargo, es importante recordar que un buen rendimiento en Bahrein no garantiza el éxito en otros circuitos”.

El circuito de Sakhir es, de hecho, muy diferente a la mayoría de los trazados del calendario. Por ello, incluso si Ferrari logra ganar una carrera en Bahrein, esto no implica que puedan repetir el mismo éxito en Melbourne.

