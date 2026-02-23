El jefe de Sainz señala acciones INTENCIONALES de Red Bull para ocultarse de la F1
El jefe de Sainz señala acciones INTENCIONALES de Red Bull para ocultarse de la F1
Según James Vowles, jefe de Williams donde pilota Carlos Sainz, Red Bull Racing hace todo lo posible por evitar figurar entre los favoritos en 2026.
Durante las sesiones de prueba explicó en F1TV que el escudería austriaca redujo intencionadamente la potencia del motor en cuanto sus rivales notaron lo competitivo que se mostraba.
De cara al inicio de la nueva temporada, cada escudería se señala como principal contendiente. Pierre Waché llegó a estimar en Bahrein que Red Bull terminaría en cuarta posición, pero otros no comparten esa opinión.
Toto Wolff declaró que cree firmemente que el equipo austriaco es el más veloz, mientras George Russell dejó claro que respeta a un conjunto extremadamente fuerte.
Relacionado: ¿Adiós ventaja de Franco Colapinto? La FIA CONFIRMA plan para cambiar los motores
Red Bull ha reducido la potencia del motor
Vowles comparte esa visión y asegura que Red Bull se ha reservado sus cartas. “Se están jugando toda la partida: el equipo parecía imbatible hasta que introdujeron su nuevo bloque de motor. En ese momento, reaccionaron rápidamente y bajaron notablemente el nivel”, afirmó el directivo de Williams.
El directivo también elogió el desempeño de Ferrari en las últimas semanas: “Ferrari lo está haciendo excepcionalmente bien, trayendo innovaciones sorprendentes y avanzando a pasos agigantados. En su forma actual, son muy competitivos”.
Asimismo, destacó a Mercedes: “Mercedes arrancó con fuerza y se mantuvo constante a lo largo del día; subestimarlos sería un error. Sin embargo, es importante recordar que un buen rendimiento en Bahrein no garantiza el éxito en otros circuitos”.
El circuito de Sakhir es, de hecho, muy diferente a la mayoría de los trazados del calendario. Por ello, incluso si Ferrari logra ganar una carrera en Bahrein, esto no implica que puedan repetir el mismo éxito en Melbourne.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
¡No se recupera de dejar a Checo! El regreso de Horner se CANCELÓ en el último minuto
- hace 2 minutos
¿Hamilton realmente está saliendo con Kim Kardashian? Esto dijo la estrella de la F1
- hace 9 minutos
Leclerc acusa a Mercedes ser no mostrar su VERDADERO potencial
- 1 hour ago
¿Arrepentido? Hamilton visita Mercedes tras los PROBLEMAS en Ferrari
- 1 hour ago
Red Bull se sincera sobre la SUPERIORIDAD de Mercedes
- 1 hour ago
Ferrari toma una decisión MASIVA respecto a Hamilton
- 2 hours ago
Más leído
OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez
- 20 febrero
Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso
- 21 febrero
SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez
- 13 febrero
ATENCIÓN Checo Pérez: La RESPUESTA de Mercedes a Cadillac
- 5 febrero
ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris
- 14 febrero
F1 Hoy: Fernando Alonso recibe demoledoras noticias; Fórmula 1 busca deshacerse de Max Verstappen
- 18 febrero