Campeón de F1 lanza CUESTIONAMIENTOS a las aspiraciones de Ferrari

Según el ex piloto de Fórmula 1 Johnny Herbert, el buen rendimiento de Ferrari durante las pruebas de invierno debe tomarse con cautela.

Herbert se pregunta si la competencia no estaría, en realidad, tratando de engañarnos. El británico sugiere que la Scuderia podría estar aprovechándose del hecho de que otros equipos aún no han mostrado todo su potencial.

Los resultados en Bahrein generaron optimismo en la escudería italiana, especialmente tras observar que Lewis Hamilton y Charles Leclerc lograron tiempos competitivos durante las dos semanas de pruebas. Sin embargo, Herbert advierte que no hay que dejarse llevar por el entusiasmo excesivo.

"¿Es Ferrari realmente tan rápido como parece? ¿O simplemente es que los demás no han desplegado todas sus cartas? Creo que se trata de esto último. Si tienes algo bueno, lo ocultarías en lugar de exponerlo a plena luz", afirmó el analista en conversación con Snabbare.

Sensación versus velocidad

Lewis Hamilton expresó este año un sentimiento mayoritariamente positivo sobre el nuevo SF-26. "Siempre espero que consigan el equilibrio, aunque nunca es perfecto. Ver esa velocidad en las pruebas fue un aspecto alentador, pero se dijo en el contexto de los comentarios positivos de Lewis. Sentir el coche y percibir que se adapta a tus expectativas no significa que sea un auto ganador. Tal vez resulte más fácil de conducir, pero eso no lo convierte en el más rápido", explicó Herbert.

El analista destacó además que Ferrari suele dar una imagen engañosa durante la preparación de la temporada. "Esa es precisamente la parte de la que debemos estar atentos, pues aún no se ha comprobado del todo. Lo vimos el año pasado: hicieron lo mismo con Charles, quien fue el más rápido durante las pruebas, pero luego no logró mantener ese ritmo a lo largo de la temporada", puntualizó el británico.

No aspiran al título

Herbert continúa: "Esta es una buena oportunidad para Ferrari, ya que comienzan en igualdad de condiciones con los demás, pero el éxito depende de contar con los ingredientes adecuados en el equipo. Si observamos su desempeño en los últimos años, no han estado en la mejor posición".

Concluye que es probable que la Scuderia vuelva a quedarse corta en la lucha por el campeonato mundial. "Ha habido cambios en la estructura interna de Ferrari, pero ¿serán suficientes? Aún lo veo incierto. Es la gran incógnita: ¿han conseguido crear un entorno que les permita rodearse de las personas adecuadas? Tengo serias dudas de que Ferrari pueda contender por el título. Es probable que acaben en una situación similar a la del año pasado".

