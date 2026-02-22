Schumacher y Vettel MENOSPRECIAN la importancia de Verstappen en F1

Max Verstappen, de 28 años, ha criticado recientemente los nuevos coches de Fórmula 1 previstos para 2026. Aunque algunos compañeros pilotos han mostrado cierto apoyo, no han faltado las voces críticas.

Ex pilotos como Sebastian Vettel y Ralf Schumacher opinan que es demasiado pronto para emitir juicios tan duros sobre este deporte.

Verstappen describió los nuevos reglamentos como "la Fórmula E en esteroides". Según él, los coches dependen en exceso de la batería, lo cual ha quitado la esencia de la competición por pura velocidad, característica fundamental de la F1.

No es el único que muestra reservas ante estas primeras impresiones; grandes nombres como Lewis Hamilton y Fernando Alonso tampoco se han convencido completamente de los cambios que se avecinan. Aun así, la controversia se ha centrado especialmente en el piloto neerlandés, recordándole a todos que la Fórmula 1 es mucho más grande que cualquier individuo.

Panicar no ayuda, según Verstappen

Ralf Schumacher considera que Verstappen ha sido precipitado al pronunciar palabras tan contundentes contra el deporte. "Claro que tienes derecho a opinar, pero la F1 es superior a cualquier persona, incluso a Bernie Ecclestone, quien fue el artífice de este deporte", comentó en el podcast Backstage Boxengasse.

"Quizás deberíamos esperar a ver cómo transcurren las primeras carreras antes de emitir juicios tan severos. Como piloto, esperas contar con el apoyo de la comunidad, y sembrar alarma definitivamente no ayuda."

Por su parte, Vettel muestra una postura algo más comprensiva con Verstappen. El ex piloto, que ha competido para equipos como Red Bull, Ferrari y Aston Martin, entiende que como coche, un piloto busca máquinas agresivas y veloces a las que poder exprimir al máximo, en lugar de estar todo el tiempo preocupándose por ajustes o modos de ahorro energético.

Aun así, reconoce el valor de las innovaciones: "Se vienen muchos cambios y novedades, y esa primera impresión resulta realmente interesante", concluyó el alemán.

