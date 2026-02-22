Hamilton ARRASA a sus rivales en un inicio imparable con Ferrari

Aunque el viernes todos los ojos estaban puestos en Charles Leclerc, quien iluminó los cronómetros para Ferrari, el jueves en Bahréin el equipo brilló de otra manera, con Lewis Hamilton al mando del SF-26.

El piloto de Ferrari terminó el segundo día de pruebas en la cuarta posición con un mejor tiempo de 1:33.408, aunque no fueron sus marcas las que cautivaron a todos en Bahréin.

Hamilton ofreció una salida fulminante en el Bahrain International Circuit durante una arrancada de práctica, lo que refuerza los rumores de que Ferrari ha perfeccionado una unidad de potencia que superará a la de sus rivales en los arranques vertiginosos de 2026.

Mientras algunos competidores tuvieron problemas para despegar, el siete veces campeón del mundo sorprendió a sus aficionados con una partida espectacular.

La ventaja en la salida de Ferrari

Al final del jueves, cuando los pilotos se alinearon en la parrilla, todos intentaron una salida de carrera y Ferrari se mostró realmente impresionante. A nueve posiciones del coche líder, Hamilton se catapultó a la delantera al salir de la primera curva, demostrando la superioridad del motor Ferrari en el procedimiento de arranque.

El procedimiento de salida ha generado controversia en la preparación para la temporada 2026, ya que la mayoría de los nuevos coches tienen dificultades para salir de la línea. En la primera práctica en Bahréin la semana pasada, solo dos coches lograron arrancar correctamente, debido a que las nuevas unidades de potencia obligan a mantener una alta aceleración durante más tiempo para cruzar la línea de salida.

Este inconveniente era bien conocido por los equipos el año pasado, por lo que Ferrari diseñó su unidad para mitigar el problema e incluso habría bloqueado un cambio en el procedimiento. Ante las preocupaciones de seguridad, esta semana la FIA probó una salida más prolongada, otorgando cinco segundos adicionales entre la alineación del último coche en la parrilla y la secuencia de luces de salida.

Esta medida permitió a los pilotos de la parte trasera aumentar la potencia de sus turbos acelerando el motor, y hasta el momento la prueba se ha desarrollado sin mayores inconvenientes. No obstante, pese a la modificación en el procedimiento, queda claro que Ferrari conserva la ventaja en las salidas, algo que podría ser decisivo en Melbourne.

