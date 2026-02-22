Aston Martin entrega ILUSIONANTES palabras para Antonelli y Mercedes

Lance Stroll respondió con una sonrisa a las críticas de George Russell, compañero de Andrea Kimi Antonelli en Mercedes, respecto a las nuevas regulaciones de la Fórmula 1.

El piloto canadiense insinúa que su colega probablemente cambiará de opinión una vez que los resultados en pista hablen por sí mismos. Según Stroll, una victoria contundente disiparía rápidamente las preocupaciones por los cambios técnicos.

La polémica surgió tras las profundas modificaciones implementadas este año, que incluyen nuevos sistemas de propulsión y ajustes en la aerodinámica. Russell ya había manifestado su descontento con la sensación poco natural de tener que reducir el ritmo en las rectas para recuperar energía.

Además, el piloto de Mercedes se quejó de la escasa adherencia de los nuevos neumáticos y del incremento en la carga de trabajo dentro del cockpit, lo que le obliga a desempeñar funciones de ingeniero.

Menos quejas

Stroll mantiene una postura realista y confía en que el éxito de Mercedes quedará por encima de las críticas de Russell. "Estoy seguro de que, si George gana la carrera en Australia con treinta segundos de ventaja en su Mercedes, no se quejará de tener que reducir el ritmo en las rectas usando la técnica 'lift-and-coast'.

Tal vez para entonces cambie de opinión", citó Motorsport.com. Actualmente, el piloto británico es considerado el gran favorito, especialmente después de que el nuevo W17 completara sin problemas más de quinientas vueltas durante las pruebas en Barcelona.

Aunque Stroll se burla de la crítica de su rival, él mismo muestra reservas respecto a la nueva dirección de la categoría reina. El piloto de Aston Martin hubiera preferido un enfoque distinto en la evolución de los motores en este deporte.

"Lamentablemente, el automovilismo se ha ido orientando cada vez más hacia el poder de las baterías. En la última década, las carreras se han convertido en una cuestión de gestión del combustible y de los neumáticos; ya no se puede conducir a fondo de manera constante. Incluso con los neumáticos actuales, y en varias sesiones de clasificación bajo ciertas condiciones, no se llega al límite absoluto. Me encantaría volver a una época en la F1, con paradas en boxes para repostar, coches ligeros y neumáticos de calidad, donde siempre se podía ir a fondo. Pero, lamentablemente, esa realidad ha quedado atrás. Aunque, seguramente, quien arranque en pole en Australia no se quejará demasiado."

