Charles Leclerc, se une a Lady Gaga en una AVENTURA lejos de Ferrari

El piloto de Ferrari en Fórmula 1, Charles Leclerc, se vio junto a la icónica Lady Gaga para celebrar un cumpleaños muy especial.

Aunque suele ser su compañero Lewis Hamilton el que convive con algunas de las mayores celebridades del planeta, esta vez fue Pokémon quien invitó a Leclerc a festejar sus 30 años. El monegasco participó en un video junto a otros famosos, donde compartieron sus Pokémon preferidos.

Pokémon es una franquicia japonesa que abarca videojuegos, series animadas, películas y un juego de cartas, entre otros. Su universo debutó en 1996, situándose en un mundo en el que humanos y encantadoras criaturas convivían, siendo el dúo Ash Ketchum y Pikachu el más reconocido.

Leclerc, que tiene 28 años, ha crecido con este universo y se muestra como un auténtico fan. En una publicación de Instagram, declaró que su favorito es Arcanine, un Pokémon descrito como feroz, leal y capaz de recorrer 6.200 millas en 24 horas con una agilidad que roza el vuelo. ¡Una descripción muy acorde al piloto en su Ferrari!

Leclerc compartió este momento junto a Lady Gaga, el futbolista Lamine Yamal, la estrella pop JISOO y el rapero puertorriqueño Young Miko.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

El amigo de Leclerc cumple 30 años

Además de celebrar los 30 años de Pokémon, el amigo de Leclerc, Pierre Gasly, cumplió su tercera década la semana pasada.

Ambos forjaron una fuerte amistad durante sus primeros años en categorías inferiores, compartiendo su amor por el automovilismo y la cultura pop.

Gasly, piloto de Alpine, también se mostró nostálgico en redes recordando su infancia.

En una publicación en Instagram, apareció disfrazado de Zorro, un guiño a esos momentos que forjaron al campeón que es hoy.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!