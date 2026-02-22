Charles Leclerc, se une a Lady Gaga en una AVENTURA lejos de Ferrari
Charles Leclerc, se une a Lady Gaga en una AVENTURA lejos de Ferrari
El piloto de Ferrari en Fórmula 1, Charles Leclerc, se vio junto a la icónica Lady Gaga para celebrar un cumpleaños muy especial.
Aunque suele ser su compañero Lewis Hamilton el que convive con algunas de las mayores celebridades del planeta, esta vez fue Pokémon quien invitó a Leclerc a festejar sus 30 años. El monegasco participó en un video junto a otros famosos, donde compartieron sus Pokémon preferidos.
Pokémon es una franquicia japonesa que abarca videojuegos, series animadas, películas y un juego de cartas, entre otros. Su universo debutó en 1996, situándose en un mundo en el que humanos y encantadoras criaturas convivían, siendo el dúo Ash Ketchum y Pikachu el más reconocido.
Leclerc, que tiene 28 años, ha crecido con este universo y se muestra como un auténtico fan. En una publicación de Instagram, declaró que su favorito es Arcanine, un Pokémon descrito como feroz, leal y capaz de recorrer 6.200 millas en 24 horas con una agilidad que roza el vuelo. ¡Una descripción muy acorde al piloto en su Ferrari!
Leclerc compartió este momento junto a Lady Gaga, el futbolista Lamine Yamal, la estrella pop JISOO y el rapero puertorriqueño Young Miko.
Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull
El amigo de Leclerc cumple 30 años
Además de celebrar los 30 años de Pokémon, el amigo de Leclerc, Pierre Gasly, cumplió su tercera década la semana pasada.
Ambos forjaron una fuerte amistad durante sus primeros años en categorías inferiores, compartiendo su amor por el automovilismo y la cultura pop.
Gasly, piloto de Alpine, también se mostró nostálgico en redes recordando su infancia.
En una publicación en Instagram, apareció disfrazado de Zorro, un guiño a esos momentos que forjaron al campeón que es hoy.
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Aston Martin entrega ILUSIONANTES palabras para Antonelli y Mercedes
- hace 16 minutos
Charles Leclerc, se une a Lady Gaga en una AVENTURA lejos de Ferrari
- hace 35 minutos
Mercedes quiere repetir la pelea que marcó la TRAYECTORIA de Hamilton
- hace 48 minutos
¡La solución a los problemas de Hamilton estaría FUERA de Ferrari!
- 1 hour ago
ESPECIAL: El motor ilegal de F1 de Ferrari y el acuerdo secreto con la FIA
- 1 hour ago
Checo Noticias Hoy: Norris SE ARREPIENTE del ATAQUE; Russell SE LANZA EN CONTRA
- 2 hours ago
Más leído
SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez
- 13 febrero
OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez
- 20 febrero
ATENCIÓN Checo Pérez: La RESPUESTA de Mercedes a Cadillac
- 5 febrero
ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris
- 14 febrero
F1 Hoy: Fernando Alonso recibe demoledoras noticias; Fórmula 1 busca deshacerse de Max Verstappen
- 18 febrero
ATENCIÓN: Los PLANES de Ferrari con Checo Pérez para 2027
- 7 febrero