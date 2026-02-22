Mercedes quiere repetir la pelea que marcó la TRAYECTORIA de Hamilton

El director del equipo Mercedes de F1, Toto Wolff, apuesta por revivir la emoción de una lucha por el título decidida en la última vuelta, al estilo de Abu Dhabi, de cara a la temporada 2026.

Este año se inaugura el nuevo ciclo reglamentario de la F1, en el que los 11 equipos presentarán monoplazas más pequeños, ligeros y adaptados a las nuevas normativas de motores. Mercedes fue considerado favorito para el campeonato incluso antes de que sus nuevos coches pisaran la pista.

Esta confianza se vio respaldada durante la prueba en Barcelona de enero.

Según ciertos informes, los Silver Arrows habrían completado 500 vueltas en su nuevo monoplaza gracias a George Russell y Kimi Antonelli, aunque al tratarse de pruebas a puerta cerrada no se han divulgado datos oficiales.

Sin embargo, Wolff ha dejado claro que no desea que su equipo acapare la competición esta temporada.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Wolff no busca el dominio absoluto en la F1 2026

Después de vivir el emocionante final del campeonato 2021 en Abu Dhabi, muchos esperarían que el directivo evitara volver a poner a su equipo en una situación tan angustiantes. No obstante, tras aquel polémico desenlace –donde Lewis Hamilton se quedó a las puertas de un octavo título frente a Max Verstappen– Wolff ha insinuado su deseo de volver a ver una lucha por el título decidida en el último momento.

En declaraciones a la prensa, Wolff explicó: "Quizás alguien con un contrato limitado aspire a una dominancia total, ganando las 24 carreras de la temporada para lograr la campaña más exitosa jamás vista. Yo, en cambio, prefiero lo que le dijo a mí una persona a la que respeto: 'Nos gustaría decidir ambos campeonatos en la última carrera, en la última curva, para ofrecer una temporada emocionante y un buen espectáculo a los aficionados'.

Ese equilibrio es fundamental. Además, en la F1 actual, la mayoría de los equipos compiten con equipamientos muy parejos bajo el mismo tope de gastos, lo que dificulta ver diferencias de rendimiento tan notables."

¿Cuándo comienza la temporada 2026 de F1?

Mercedes saltará a la pista cuando la temporada 2026 se inaugure en Melbourne, con motivo del Gran Premio de Australia. La primera carrera se disputará el 8 de marzo a las 15:00 hora local (AEDT), 4:00 GMT y 23:00 ET. Antes de ello, se celebrarán las pruebas de pretemporada en Bahréin: la primera fase tendrá lugar del 11 al 13 de febrero, y la segunda, del 18 al 20 de febrero.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!