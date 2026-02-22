La advertencia a Newey que debe PREOCUPAR a Alonso

Sebastian Vettel, excuatro veces campeón del mundo, opina que Adrian Newey puede desempeñar un papel clave en Aston Martin.

Sin embargo, advierte que el legendario diseñador no es una varita mágica que solucione todos los problemas de inmediato.

Tras su salida de Red Bull Racing, Newey se ha incorporado en 2024 como copropietario y socio técnico de Aston Martin. Es visto como una pieza fundamental en la ambición del equipo por convertirse en uno de los grandes.

Vettel, que ganó sus cuatro títulos en coches diseñados por Newey, conoce de cerca el impacto que puede tener. "Adrian es, sin duda, una de esas personas capaces de marcar la diferencia", comenta en el podcast Beyond The Grid. "Pero también necesita contar con el entorno adecuado."

La pasión de Newey

Vettel destaca la característica única de Newey: su obsesión por el automovilismo. "Le encanta la competición; se ilumina como un niño cuando se trata de deportes de motor, y esa pasión es el motor más potente que alguien puede tener", explica.

"Si Aston Martin logra proporcionarle el ambiente perfecto para canalizar esa energía, aunque no sea una solución milagrosa, su contribución será clave para desarrollar un coche excepcional."

Las expectativas para Aston Martin en 2026 son muy altas, impulsadas tanto por la llegada de Newey como por la nueva colaboración con Honda en el suministro de motores. El equipo ha renovado sus instalaciones e incorporado talento de primer nivel. Vettel es consciente de que, pese a contar con todos los ingredientes, aún queda por lograr ese "clic" que impulse al conjunto.

"Los componentes están sobre la mesa desde hace tiempo, pero se nota lo difícil que resulta hacerlos funcionar en perfecta armonía", puntualiza, haciendo alusión a los altibajos que han marcado la historia reciente del equipo. "El éxito dependerá de cómo toda la organización se adapte a esta nueva realidad."

