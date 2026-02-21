TODO lo sucedido en los TEST F1 2026: Tiempos, incidentes y lo que debes saber

GPFans te presenta el resumen con todo lo sucedido en los test de pretemporada del la F1 2026.

Charles Leclerc, de Ferrari, dominó la jornada final de pruebas de pretemporada de la F1 2026 en Bahrain, batiendo los mejores tiempos por casi un segundo. Durante la última hora en el circuito de Sakhir, registró un increíble tiempo de 1:31.992, el más rápido de toda la sesión.

El campeón mundial Lando Norris quedó segundo a casi nueve décimas detrás de Leclerc en su McLaren, mientras que el cuatro veces campeón, Max Verstappen, completó el podio. Mercedes no tuvo una jornada sencilla: la sesión de Kimi Antonelli se truncó más de 90 minutos antes de tiempo debido a una avería en su W16, y George Russell solo consiguió un tiempo que le permitió ubicarse en cuarto puesto durante la tarde.

Arvid Lindblad, al volante del monoplaza de Racing Bulls, realizó nada menos que 165 vueltas, la mayor cantidad de la jornada y de todos los días de pruebas en el Bahrain International Circuit. Por otro lado, Aston Martin apenas pudo participar en la última sesión, tras el comunicado de Honda, su fabricante de unidades de potencia, en el que se advertía un problema en la batería y se anunciaban rodajes breves para ese día.

Lance Stroll completó únicamente seis vueltas sin marcar tiempo, lo que no es el repaso ideal para comenzar la temporada. El incidente de Antonelli fue la única bandera roja imprevista del día tres, permitiendo que el resto de los equipos optimizara sus vueltas de cara al Gran Premio de Australia.

Resultados de las pruebas de pretemporada de F1: Día tres Posición Piloto Equipo Tiempo Vueltas completadas 1 Charles Leclerc Ferrari 1:31.992 132 vueltas 2 Lando Norris McLaren 1:32.871 47 vueltas 3 Max Verstappen Red Bull 1:33.109 65 vueltas 4 George Russell Mercedes 1:33.197 82 vueltas 5 Pierre Gasly Alpine 1:33.421 118 vueltas 6 Oliver Bearman Haas 1:33.487 88 vueltas 7 Gabriel Bortoleto Audi 1:33.755 71 vueltas 8 Kimi Antonelli Mercedes 1:33.916 49 vueltas 9 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:34.149 165 vueltas 10 Carlos Sainz Williams 1:34.342 141 vueltas 11 Oscar Piastri McLaren 1:34.352 66 vueltas 12 Esteban Ocon Haas 1:34.494 82 vueltas 13 Isack Hadjar Red Bull 1:34.511 59 vueltas 14 Valtteri Bottas Cadillac 1:35.290 38 vueltas 15 Nico Hulkenberg Audi 1:36.019 64 vueltas 16 Sergio Perez Cadillac 1:40.842 61 vueltas 17 Lance Stroll Aston Martin SIN TIEMPO 6 vueltas

¿Por qué es ilegal el motor Mercedes?

El coeficiente de compresión en el motor de combustión debe ser de 16:1 a partir de la próxima temporada. Sin embargo, se comenta en los bastidores que, en el caso de Mercedes, el valor podría llegar a 18:1 una vez que el motor alcance su temperatura óptima de funcionamiento.

Actualmente, las normativas establecen que la FIA verifique el coeficiente a temperatura ambiente, lo que da como resultado el 16:1 en el caso de Mercedes. Pero, dado que un coeficiente de compresión mayor produce un aumento en la potencia, Audi, Ferrari y Honda han exigido que se mantenga siempre en 16:1, incluso cuando el motor esté caliente.

Mientras tanto, se rumorea que Red Bull Ford estaría desarrollando su propia solución ante este entramado. La FIA ha celebrado varias reuniones con los distintos fabricantes de motores de Fórmula 1 para abordar este asunto. Todo ello ha provocado reacciones intensas por parte de Mercedes.

"Nuestro motor es legal. La FIA ya lo confirmó. Cumplimos sin excepción todas las normas", comentó el director del equipo, Toto Wolff, según informa De Telegraaf. "Parece que se han llevado a cabo reuniones secretas y se han enviado comunicaciones sobre nuestro motor. Asegúrense de que sus asuntos estén en orden."

Además, se comenta que el jefe de Mercedes-Benz, Ola Källenius, estaría respaldando estas declaraciones e incluso amenazando con emprender acciones legales si se declara ilegal la unidad de potencia.

