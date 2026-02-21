close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Cadillac, Shakedown, CREDITS Cadillac

TODO lo sucedido en los TEST F1 2026: Tiempos, incidentes y lo que debes saber

TODO lo sucedido en los TEST F1 2026: Tiempos, incidentes y lo que debes saber

Aloisio Hernández
Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Cadillac, Shakedown, CREDITS Cadillac

GPFans te presenta el resumen con todo lo sucedido en los test de pretemporada del la F1 2026.

Charles Leclerc, de Ferrari, dominó la jornada final de pruebas de pretemporada de la F1 2026 en Bahrain, batiendo los mejores tiempos por casi un segundo. Durante la última hora en el circuito de Sakhir, registró un increíble tiempo de 1:31.992, el más rápido de toda la sesión.

El campeón mundial Lando Norris quedó segundo a casi nueve décimas detrás de Leclerc en su McLaren, mientras que el cuatro veces campeón, Max Verstappen, completó el podio. Mercedes no tuvo una jornada sencilla: la sesión de Kimi Antonelli se truncó más de 90 minutos antes de tiempo debido a una avería en su W16, y George Russell solo consiguió un tiempo que le permitió ubicarse en cuarto puesto durante la tarde.

Arvid Lindblad, al volante del monoplaza de Racing Bulls, realizó nada menos que 165 vueltas, la mayor cantidad de la jornada y de todos los días de pruebas en el Bahrain International Circuit. Por otro lado, Aston Martin apenas pudo participar en la última sesión, tras el comunicado de Honda, su fabricante de unidades de potencia, en el que se advertía un problema en la batería y se anunciaban rodajes breves para ese día.

Lance Stroll completó únicamente seis vueltas sin marcar tiempo, lo que no es el repaso ideal para comenzar la temporada. El incidente de Antonelli fue la única bandera roja imprevista del día tres, permitiendo que el resto de los equipos optimizara sus vueltas de cara al Gran Premio de Australia.

Resultados de las pruebas de pretemporada de F1: Día tres
Posición Piloto Equipo Tiempo Vueltas completadas
1Charles LeclercFerrari1:31.992132 vueltas
2Lando NorrisMcLaren1:32.87147 vueltas
3Max VerstappenRed Bull1:33.10965 vueltas
4George RussellMercedes1:33.19782 vueltas
5Pierre GaslyAlpine1:33.421118 vueltas
6Oliver BearmanHaas1:33.48788 vueltas
7Gabriel BortoletoAudi1:33.75571 vueltas
8Kimi AntonelliMercedes1:33.91649 vueltas
9Arvid LindbladRacing Bulls1:34.149165 vueltas
10Carlos SainzWilliams1:34.342141 vueltas
11Oscar PiastriMcLaren1:34.35266 vueltas
12Esteban OconHaas1:34.49482 vueltas
13Isack HadjarRed Bull1:34.51159 vueltas
14Valtteri BottasCadillac1:35.29038 vueltas
15Nico HulkenbergAudi1:36.01964 vueltas
16Sergio PerezCadillac1:40.84261 vueltas
17Lance StrollAston MartinSIN TIEMPO6 vueltas

Relacionado: ¿Por qué Checo, Verstappen y Hamilton ODIAN el nuevo motor de la F1 2026?

¿Por qué es ilegal el motor Mercedes?

El coeficiente de compresión en el motor de combustión debe ser de 16:1 a partir de la próxima temporada. Sin embargo, se comenta en los bastidores que, en el caso de Mercedes, el valor podría llegar a 18:1 una vez que el motor alcance su temperatura óptima de funcionamiento.

Actualmente, las normativas establecen que la FIA verifique el coeficiente a temperatura ambiente, lo que da como resultado el 16:1 en el caso de Mercedes. Pero, dado que un coeficiente de compresión mayor produce un aumento en la potencia, Audi, Ferrari y Honda han exigido que se mantenga siempre en 16:1, incluso cuando el motor esté caliente.

Mientras tanto, se rumorea que Red Bull Ford estaría desarrollando su propia solución ante este entramado. La FIA ha celebrado varias reuniones con los distintos fabricantes de motores de Fórmula 1 para abordar este asunto. Todo ello ha provocado reacciones intensas por parte de Mercedes.

"Nuestro motor es legal. La FIA ya lo confirmó. Cumplimos sin excepción todas las normas", comentó el director del equipo, Toto Wolff, según informa De Telegraaf. "Parece que se han llevado a cabo reuniones secretas y se han enviado comunicaciones sobre nuestro motor. Asegúrense de que sus asuntos estén en orden."

Además, se comenta que el jefe de Mercedes-Benz, Ola Källenius, estaría respaldando estas declaraciones e incluso amenazando con emprender acciones legales si se declara ilegal la unidad de potencia.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

4361 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

¡Franco Colapinto SE BURLA de Fernando Alonso y Aston Martin!
Alpine

¡Franco Colapinto SE BURLA de Fernando Alonso y Aston Martin!

  • hace 38 minutos
TODA la historia del DESASTRE de Aston Martin en los test de la F1 2026
Aston Martin

TODA la historia del DESASTRE de Aston Martin en los test de la F1 2026

  • 1 hour ago
TODO lo sucedido en los TEST F1 2026: Tiempos, incidentes y lo que debes saber
F1 2026

TODO lo sucedido en los TEST F1 2026: Tiempos, incidentes y lo que debes saber

  • 2 hours ago
¿Adiós ventaja de Franco Colapinto? La FIA CONFIRMA plan para cambiar los motores
Alpine

¿Adiós ventaja de Franco Colapinto? La FIA CONFIRMA plan para cambiar los motores

  • 3 hours ago
F1 Noticias Hoy: Las mejores historias de los test de F1; El adiós de Hamilton; Alonso, preocupado
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Las mejores historias de los test de F1; El adiós de Hamilton; Alonso, preocupado

  • Hoy 12:00
Checo Noticias Hoy: Por qué ODIA el nuevo motor; CAMBIAN a Hamilton por el mexicano
Cadillac

Checo Noticias Hoy: Por qué ODIA el nuevo motor; CAMBIAN a Hamilton por el mexicano

  • Hoy 02:00
MÃ¡s noticias

Más leído

SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez
2.500+ views

SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez

  • 13 febrero
 ATENCIÓN Checo Pérez: La RESPUESTA de Mercedes a Cadillac
2.500+ views

ATENCIÓN Checo Pérez: La RESPUESTA de Mercedes a Cadillac

  • 5 febrero
 ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris
2.500+ views

ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris

  • 14 febrero
 F1 Hoy: Fernando Alonso recibe demoledoras noticias; Fórmula 1 busca deshacerse de Max Verstappen
2.500+ views

F1 Hoy: Fernando Alonso recibe demoledoras noticias; Fórmula 1 busca deshacerse de Max Verstappen

  • 18 febrero
 ATENCIÓN: Los PLANES de Ferrari con Checo Pérez para 2027
2.500+ views

ATENCIÓN: Los PLANES de Ferrari con Checo Pérez para 2027

  • 7 febrero
 BOMBAZO: Confirman que Franco Colapinto PELEARÁ POR PODIOS en 2026
2.500+ views

BOMBAZO: Confirman que Franco Colapinto PELEARÁ POR PODIOS en 2026

  • 19 febrero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x