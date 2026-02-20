Si aún no te has dado cuenta, las sesiones de pruebas de Fórmula 1 resultan increíblemente aburridas de seguir. Por ejemplo, de 24 horas de cobertura semanal, es difícil extraer ni 10 minutos que merezcan ser destacados y, si lo hay, suele tratarse de un coche haciendo un pequeño derrape.

Aunque en su mayoría son una verdadera tortura, de vez en cuando surgen momentos divertidos. Esta semana, Lewis Hamilton nos sacó una sonrisa cuando su Ferrari no cumplió con las expectativas, dejando a Sam Collins y a muchos en la F1 con la cara de decepción.

Con esto en mente, aquí te presentamos algunos de los episodios más memorables de las pruebas de F1.

¡Prost era el más rápido!

La temporada 2000 fue una auténtica pesadilla para el equipo Prost. Con aspiraciones de victorias, un coche poco competitivo y un motor Peugeot falto de fiabilidad, ni el talento de Jean Alesi y Nick Heidfeld pudo evitar que se quedaran sin puntos.

La esperanza renació en 2001, cuando el propio jefe del equipo y cuatro veces campeón, Alain Prost, consiguió motores Ferrari de cliente. Aunque se esperaban mejoras, nadie imaginó que terminaran doce días de pruebas en Barcelona con Alesi marcando tiempos casi un segundo más rápidos que el resto. La ilusión de una lucha por el título se fue desvaneciendo, ya que Prost apostó por un coche más liviano en un intento desesperado por atraer patrocinadores; la realidad se impuso durante la temporada, registrando apenas tres finales en zona de puntos antes de sucumbir.

Los tiempos de Prost en 2001 fueron impresionantes en las pruebas... pero luego tuvieron que recargar combustible

¡Brawn fue el más rápido!

Después del desastre de Prost, en 2009 Brawn irrumpió de la nada y dominó las pruebas pretemporada, estableciéndose como el coche más veloz. Su historia es única, ya que surgieron de las cenizas del antiguo equipo Honda, salvados en el último momento tras la retirada del fabricante japonés en 2008, llegando incluso con su coche diseñado para la temporada siguiente.

El reto era evidente: cubrir la ausencia de un motor Honda. Con un motor Mercedes a contr acomodo, el impacto fue tremendo al ver cómo un equipo, que había estado extinguiéndose en las dos temporadas anteriores, se convertía en el rival a batir. Esa ventaja temprana fue decisiva para que Jenson Button se coronara campeón y el equipo consiguiera el título de constructores, antes de transformarse en Mercedes.

Pegatinas en piezas de Red Bull

En 2010, Red Bull dejó a todos sorprendidos, no solo en Abu Dhabi cuando Sebastian Vettel se llevó el campeonato en su primer día como líder, sino también durante las pruebas previas a la temporada. Con el toque creativo del maestro del diseño, Adrian Newey, el equipo experimentó con un concepto de difusor soplado que sentaría las bases de su dominio en 2011.

El problema era que, de mostrarse de forma evidente en las pruebas, el resto copiaría inmediatamente la idea. Para despistar a sus rivales, Red Bull optó por disimular el concepto colocando pegatinas en el escape del coche. Visto de cerca se notaba, pero a la distancia pasaba desapercibido.

Prueba de Red Bull sin alerón delantero

Esta situación no fue fruto de una estrategia maestra. Un día, Daniil Kvyat se vio obligado a continuar las pruebas sin el alerón delantero, luego de romperlo en la primera sesión. Al no disponer de repuesto, tuvo que reducir la velocidad para completar la jornada. Quizás por ello, poco más de un año después, se dio paso a Max Verstappen.

Nieve en la F1

Creerías haberlo visto todo en la F1: días de sol, lloviznas y hasta aguaceros torrenciales. Sin embargo, lo que pocos equipos pueden prever es la nieve, como ocurrió en Barcelona en 2018. La pista en sí se mantuvo libre, aunque los alrededores sí que se vieron afectados, lo que complicó la conducción en condiciones inusuales.

La combinación de asfalto mojado y temperaturas bajo cero no era el escenario ideal para un coche de F1. Solo unos pocos pilotos se animaron a rodar en esas condiciones, mientras que parte del tiempo se dedicó a crear curiosos adornos, como un muñeco de nieve decorado con logos de Mercedes.

Tormentas de arena en la F1

Si deseas evitar la nieve, barajar un test en el desierto de Baréin parece la opción ideal. Desde 1964, es casi imposible que nieve en esa zona, pero eso sí, es el territorio de las tormentas de arena. Y en 2021 se vivió una de ellas que, aunque no impidió las sesiones de prueba, regaló imágenes impresionantes: coches apenas visibles en una recta por la densa cortina de arena, y la asombrosa imagen de la arena esparciéndose como si el vehículo circulase sobre agua.

Aunque estas condiciones ofrecían una adherencia prácticamente nula, y las lecciones técnicas eran mínimas, sin duda fue uno de los espectáculos más llamativos que se han visto durante unas jornadas de pruebas en la F1.

¿Por qué es ilegal el motor Mercedes?

El coeficiente de compresión en el motor de combustión debe ser de 16:1 a partir de la próxima temporada. Sin embargo, se comenta en los bastidores que, en el caso de Mercedes, el valor podría llegar a 18:1 una vez que el motor alcance su temperatura óptima de funcionamiento.

Actualmente, las normativas establecen que la FIA verifique el coeficiente a temperatura ambiente, lo que da como resultado el 16:1 en el caso de Mercedes. Pero, dado que un coeficiente de compresión mayor produce un aumento en la potencia, Audi, Ferrari y Honda han exigido que se mantenga siempre en 16:1, incluso cuando el motor esté caliente.

Mientras tanto, se rumorea que Red Bull Ford estaría desarrollando su propia solución ante este entramado. La FIA ha celebrado varias reuniones con los distintos fabricantes de motores de Fórmula 1 para abordar este asunto. Todo ello ha provocado reacciones intensas por parte de Mercedes.

"Nuestro motor es legal. La FIA ya lo confirmó. Cumplimos sin excepción todas las normas", comentó el director del equipo, Toto Wolff, según informa De Telegraaf. "Parece que se han llevado a cabo reuniones secretas y se han enviado comunicaciones sobre nuestro motor. Asegúrense de que sus asuntos estén en orden."

Además, se comenta que el jefe de Mercedes-Benz, Ola Källenius, estaría respaldando estas declaraciones e incluso amenazando con emprender acciones legales si se declara ilegal la unidad de potencia.

