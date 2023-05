Aloisio Hernández

Domingo 14 Mayo 2023 12:27

Lewis Hamilton aún no ha aclarado su futuro en Mercedes tras esta temporada, pero admite abiertamente que ha estado pensando en volver a McLaren y que ha pensado en los colores de Ferrari.

En conversación con ESPN, Hamilton habló sobre su futuro en la Fórmula 1: "No voy a parar todavía. Todavía no estoy en mi camino de regreso, estoy mejor que nunca. Se trata de como estoy física y mentalmente".

Relacionado: "Lewis Hamilton y Shakira sólo son buenos amigos"

Aún así, queda por ver dónde está su futuro después de esta temporada, ya que su contrato con Mercedes expira a fines de 2023 y aún no ha habido noticias oficiales de un nuevo acuerdo.

Esto le da al siete veces campeón mundial algunos otras opciones además de Mercedes. El británico admite que ha estado pensando en volver a McLaren, donde empezó su carrera: "Mentiría si dijera que no he pensado en terminar mi carrera en otro lugar [que no sea Mercedes].

"Empecé en McLaren y todavía me gusta pensar en mí mismo como parte de esa familia. Lo he pensado para ir allí de nuevo", afirmó.

¿Ferrari?

Otra opción que suele mencionarse es Ferrari, donde Charles Leclerc y Carlos Sainz aún tienen contratos hasta finales de 2024. ¿Es esta una opción para Hamilton?

"Luego veo a los pilotos de Ferrari en la televisión y pienso: '¿cómo me quedaría el rojo?' Mercedes es mi casa, estoy feliz donde estoy. Estamos trabajando en un contrato".

Parece que el siete veces campeón del mundo continuará, y hay muchas posibilidades de que sea con Mercedes a pesar de las otras opciones que lo rodean.

{encuesta[6873]}