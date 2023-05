Ángel Armando Castellanos

Domingo 14 Mayo 2023 10:03

Lewis Hamilton y Shakira han causado un gran revuelo en la prensa y en las redes sociales en los últimos días después de haber sido vistos dos veces disfrutando juntos en Miami.

El siete veces campeón mundial de Fórmula 1 y la reconocida creadora de éxitos fueron fotografiados junto con un grupo de amigos en un yate, con su segundo encuentro bajo el sol de Florida pocos días después de una cena secreta en un lujoso restaurante.

Como era de esperar, los rumores de una relación han sido un tema candente de discusión, aunque The Sun ha revelado que son simplemente "amigos cercanos".

Pero independientemente del alcance de su conexión, parece que tanto Hamilton como Shakira estaban ansiosos por pasar su tiempo libre juntos. El 8 de mayo, la cantante fue fotografiada uniéndose al piloto.

Sin embargo, aún no se sabe si el británico y la colombiana se conocían antes de la cena.

Hamilton disfrutó de su tiempo libre en Miami antes del Gran Premio

Visitas con estilo

Más tarde esa semana, Shakira abordó el barco con una sonrisa antes de ser recibida por Hamilton. La mujer de 46 años, que vestía un top de bikini lila con flecos y pantalones cortos a juego, había sido recogida en la parte trasera de su mansión de 16 millones de libras esterlinas en Miami Beach.

Luego, el grupo navegó con estilo por las aguas de la Bahía de Biscayne.

La colombiana, que ahora vive en Miami, también fue vista conversando con el actor Tom Cruise durante el Gran Premio. Una vez más, los rumores se arremolinaron sobre si los dos podrían salir, aunque una fuente cercana a la cantante rápidamente descartó la especulación.

"Shakira la pasó muy bien saliendo con Tom en la F1, pero no tiene ningún interés en salir con él. "Ella fue muy amable y disfrutó de su compañía, pero no está enfocada en salir con él ni con nadie más en este momento", contó la fuente a US Weekly.

La cantautora se separó del ex futbolista Gerard Piqué el verano pasado, con un acuerdo de custodia de los hijos confirmado en noviembre.

Shakira y Lewis Hamilton fueron vistos disfrutando juntos de un paseo en bote en Miami hoy. pic.twitter.com/aoiYEUx6GI — Pop Hive (@thepophive) 11 de mayo de 2023