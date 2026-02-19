Hamilton APRUEBA el importante cambio de la F1

Lewis Hamilton ha respondido tras confirmarse que un circuito de Fórmula 1 –que ha acogido 35 Grandes Premios– seguirá formando parte del calendario.

El Circuit de Barcelona-Catalunya se ha consolidado en la F1 desde su inauguración en 1991, llegando a acoger 35 ediciones del Gran Premio de España antes de que el evento se trasladara oficialmente a Madrid para la temporada 2026.

A pesar de ese cambio, Catalunya disputará una carrera en 2026 bajo el nuevo nombre de Gran Premio de Barcelona-Catalunya. Aunque en algún momento se dudó de su futuro a largo plazo, el circuito sigue siendo uno de los favoritos de varios pilotos.

Un anuncio emitido este lunes despejó las incógnitas: la F1 ha confirmado que el circuito firmó un acuerdo para acoger carreras en 2028, 2030 y 2032, alternándose con Spa-Francorchamps en Bélgica.

Hamilton contento con la extensión del contrato

Lewis Hamilton publicó un comentario breve y contundente en la cuenta de Instagram de la F1, confirmando la extensión: "Works for me". No es de extrañar que el siete veces campeón se sienta satisfecho de ver al histórico trazado catalán permanecer en el calendario, tras haber registrado allí la mayor cantidad de victorias –seis triunfos, empatado con Michael Schumacher–.

El piloto británico no logra repetir esos éxitos desde 2021, aunque difícilmente culpará al circuito por ello. Tras ganar solo dos Grandes Premios de 92 desde el histórico incidente del Abu Dhabi Screwjob, resulta complicado echarle toda la culpa al inminente espectro del separatismo catalán.

Si Hamilton aspira a subir al podio una vez más y superar a Schumacher como el visitante más exitoso de la pista, lo más probable es que dependa de que Ferrari cumpla sus promesas esta temporada. Por muy satisfecho que esté con la extensión, es razonable pensar que en 2028 se le verá observando desde la barrera.

