Mercedes finalmente critica la normativa de 2026: "¡Bam! Todo se va a revolucionar"
Mercedes finalmente critica la normativa de 2026: "¡Bam! Todo se va a revolucionar"
George Russell se muestra, en general, satisfecho con la nueva generación de monoplazas de Fórmula 1, aunque advierte de un problema técnico concreto.
El piloto de Mercedes describe como "irritante" la necesidad de utilizar la primera marcha en curvas lentas. A pesar de que las nuevas normas generan opiniones divididas en el paddock, Russell las ve principalmente como parte de un proceso de aprendizaje tanto para los pilotos como para los ingenieros.
Durante las tres primeras sesiones de pruebas en el Circuito Internacional de Baréin, quedó claro que las nuevas unidades de potencia –con la mitad del rendimiento proveniente del motor de combustión y la otra mitad del motor eléctrico– exigen un estilo de conducción diferente.
Para mantener la turbina en funcionamiento y el régimen elevado, los pilotos deben bajar de marcha de forma más pronunciada en las curvas. Aunque parezca contradictorio, esta táctica permite recargar la batería de manera más eficiente y ganar algo de velocidad.
El británico comentó a PlanetF1 que el principal reto consiste en tener que usar marchas muy bajas en los giros, a diferencia de Max Verstappen, quien calificó la situación de "anti-carrera", aunque ambos señalan el mismo punto crítico.
Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull
Comparación con el supermercado
Russell explica que este comportamiento del coche se siente poco natural y lo ilustra con una comparación muy cotidiana. "Imagínate que conduces hacia el supermercado y, al llegar a una rotonda, decides usar la tercera marcha para atravesarla. De repente, la persona a tu lado te dice: 'Cámbiala a primera'. ¡Bam! Todo se sacude y das demasiadas vueltas. Nadie recorrería una rotonda en primera marcha si vas a una velocidad razonable", relata. Según él, el coche no está diseñado para este tipo de maniobras, pero la necesidad de mantener el turbo encendido para recargar la batería obliga a tomar estas decisiones.
Agilidad como punto a favor
A pesar de los desafíos en el rendimiento del motor, Russell se muestra entusiasmado con el chasis de los nuevos autos. Los vehículos son más ligeros y compactos, lo que mejora notablemente su agilidad. "Personalmente, disfruto mucho más de la conducción en estos autos. Solo he probado dos veces la generación más reducida de monoplazas y la diferencia en agilidad es increíble gracias a su menor peso y tamaño. Esto es, sin duda, muy positivo", concluyó. El piloto califica las nuevas normas como "un paso adelante".
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Colapinto Noticias Hoy: Alpine sufre preocupante RETROCESO
- hace 39 minutos
F1 Noticias Hoy: Alonso da su voto de CONFIANZA
- 1 hour ago
La TRISTE resignación de Colapinto tras las pruebas con Alpine
- Ayer 19:57
Aston Martin y Alonso enfrentan DEMOLEDORA noticia que costaría la temporada
- Ayer 19:25
ÚLTIMA HORA: Cadillac y Checo sufren TERRIBLE FILTRACIÓN
- Ayer 19:00
Mercedes finalmente critica la normativa de 2026: "¡Bam! Todo se va a revolucionar"
- Ayer 18:58
Más leído
URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
- 31 enero
BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
- 31 enero
LAMENTABLE: Comienzan los ATAQUES contra Checo Pérez desde Europa
- 29 enero
Los TIEMPOS de Checo y Bottas con Cadillac en el test de F1
- 30 enero
ATENCIÓN Checo Pérez: La RESPUESTA de Mercedes a Cadillac
- 5 febrero
SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez
- 13 febrero