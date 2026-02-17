Mercedes finalmente critica la normativa de 2026: "¡Bam! Todo se va a revolucionar"

George Russell se muestra, en general, satisfecho con la nueva generación de monoplazas de Fórmula 1, aunque advierte de un problema técnico concreto.

El piloto de Mercedes describe como "irritante" la necesidad de utilizar la primera marcha en curvas lentas. A pesar de que las nuevas normas generan opiniones divididas en el paddock, Russell las ve principalmente como parte de un proceso de aprendizaje tanto para los pilotos como para los ingenieros.

Durante las tres primeras sesiones de pruebas en el Circuito Internacional de Baréin, quedó claro que las nuevas unidades de potencia –con la mitad del rendimiento proveniente del motor de combustión y la otra mitad del motor eléctrico– exigen un estilo de conducción diferente.

Para mantener la turbina en funcionamiento y el régimen elevado, los pilotos deben bajar de marcha de forma más pronunciada en las curvas. Aunque parezca contradictorio, esta táctica permite recargar la batería de manera más eficiente y ganar algo de velocidad.

El británico comentó a PlanetF1 que el principal reto consiste en tener que usar marchas muy bajas en los giros, a diferencia de Max Verstappen, quien calificó la situación de "anti-carrera", aunque ambos señalan el mismo punto crítico.

Comparación con el supermercado

Russell explica que este comportamiento del coche se siente poco natural y lo ilustra con una comparación muy cotidiana. "Imagínate que conduces hacia el supermercado y, al llegar a una rotonda, decides usar la tercera marcha para atravesarla. De repente, la persona a tu lado te dice: 'Cámbiala a primera'. ¡Bam! Todo se sacude y das demasiadas vueltas. Nadie recorrería una rotonda en primera marcha si vas a una velocidad razonable", relata. Según él, el coche no está diseñado para este tipo de maniobras, pero la necesidad de mantener el turbo encendido para recargar la batería obliga a tomar estas decisiones.

Agilidad como punto a favor

A pesar de los desafíos en el rendimiento del motor, Russell se muestra entusiasmado con el chasis de los nuevos autos. Los vehículos son más ligeros y compactos, lo que mejora notablemente su agilidad. "Personalmente, disfruto mucho más de la conducción en estos autos. Solo he probado dos veces la generación más reducida de monoplazas y la diferencia en agilidad es increíble gracias a su menor peso y tamaño. Esto es, sin duda, muy positivo", concluyó. El piloto califica las nuevas normas como "un paso adelante".

