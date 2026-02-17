Williams espera la salida de la ESTRELLA de Mercedes por culpa de Verstappen

Según Claire Williams, es muy poco probable que veamos a George Russell y a Max Verstappen compitiendo juntos en Mercedes. La exdirectora de Williams F1 asegura que Russell se marchará en cuanto se presente oficialmente al tetracampeón mundial en las icónica fábrica.

Aunque Verstappen mantiene un contrato con Red Bull Racing hasta 2028, los rumores sobre un posible fichaje por Mercedes no han dejado de crecer. La incertidumbre que generan las nuevas regulaciones técnicas para la próxima temporada aviva las especulaciones.

Considerado el mejor piloto del pelotón, prácticamente cualquier escudería estaría dispuesta a hacerle una oferta. Si Red Bull pierde competitividad, Verstappen tendría a su disposición varias opciones para cambiar de aires.

Williams también se cuestiona si el neerlandés se quedará en su actual equipo, especialmente tras varios encuentros entre el campamento de Verstappen y la directiva de Mercedes.

Verstappen y el paseo en barco con Wolff

Williams ha señalado señales que sugerían cierta química entre Verstappen y el director de Mercedes, Toto Wolff. "No lo sé, ¿se quedará? Es curioso ver cómo se le ve con Toto Wolff en un barco. Quién sabe qué se cuece detrás de escena", declaró la británica a Business of Sport, tal y como citó Motorsport.com. Aunque para esta temporada Verstappen está confirmado en Red Bull Racing tras el vencimiento de una cláusula de rendimiento el verano pasado, los aficionados observan con interés lo que depara el futuro.

¿Russell en un rol secundario?

Si Mercedes logra despojar a Verstappen de Red Bull, eso tendría consecuencias directas en la plantilla actual. George Russell, que este año forma equipo con Kimi Antonelli, no estaría dispuesto a asumir el papel de piloto de apoyo. "¿Te imaginas a Max y George en el mismo equipo? No creo que George se conforme con ser el segundo", afirmó Williams con contundencia, dejando claro que no aceptaría quedar relegado.

Un futuro en McLaren

En caso de que se produzca un cambio en Mercedes, Williams ya vislumbra una excelente opción para el quintuplicado ganador de Grandes Premios: McLaren. Actualmente, el equipo está liderado por el campeón Lando Norris. Russell tiene un contrato que le vincula a Mercedes hasta finales de año, con una cláusula de rendimiento que podría asegurarle un asiento para la siguiente temporada si alcanza ciertos objetivos. "Estoy convencida de que George sería perfecto en McLaren. Oscar Piastri y Lando ya han demostrado lo brillante que puede ser el equipo, pero si se abre un espacio, veo a George como un verdadero piloto de McLaren", concluyó la exdirectora.

