Ferrari SORPRENDE y llega con un paquete completamente nuevo en Bahrein
El equipo de Ferrari llega a la segunda semana de pruebas en Baréin con importantes novedades, según informa la versión italiana de Motorsport.com.
La Scuderia presentará una nueva powerunit, caja de cambios y un paquete aerodinámico diferente.
Mientras algunos equipos enfrentan problemas de fiabilidad, Ferrari mantiene todo bajo control.
Durante la primera sesión en Baréin, el monoplaza recorrió una distancia equivalente a casi catorce Grandes Premios sin mayores inconvenientes. Solo en el último día, a unas vueltas del final, la powerunit se detuvo brevemente.
Impacto en los componentes
Las nuevas técnicas de manejo para recuperar energía se han integrado en las piezas renovadas. Este miércoles se verá debutar una nueva powerunit para el SF-26, junto a una caja de cambios actualizada.
Según informa el medio, las estrategias empleadas para recuperar energía eléctrica —ya sea utilizando una relación de cambio más corta de lo habitual o aprovechando determinadas relaciones breves para elevar las revoluciones y mejorar la respuesta del turbo— están generando mayores esfuerzos sobre cada engranaje y, en general, sobre la transmisión.
Por ello, se espera que se refuercen ciertos componentes para evitar posibles averías.
