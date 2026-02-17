Alonso da su voto de CONFIANZA en Newey tras el desastre de las pruebas del Aston Martin

El dos veces campeón de Fórmula 1, Fernando Alonso ha revelado si sigue apostando por Adrian Newey tras un comienzo desastroso en la primera temporada del legendario diseñador en Aston Martin.

En mayo de 2025, Newey se incorporó oficialmente al equipo de Aston Martin F1 de Lawrence Stroll, proveniente de Red Bull, y puso manos a la obra en el rival para la campaña 2026.

Sin embargo, las preparaciones de pretemporada de Aston Martin para 2026 han estado marcadas por varios contratiempos. El primero fue el retraso de cuatro meses en la llegada de su nuevo programa de túnel de viento. Newey afirmó incluso que el AMR26 se presentó el penúltimo día de pruebas con una llamativa livrea totalmente negra, ya que al equipo se le acabó el tiempo para pintarlo antes de su llegada tardía a los test en Barcelona.

Después de haber llevado el nuevo coche a la sesión de verificación el mes pasado, Lance Stroll completó apenas cinco vueltas el primer día de pruebas, mientras que Fernando Alonso sumó 60 vueltas en la jornada final.

Con tan solo 65 vueltas en el contador, Aston Martin llegó a Bahréin muy por detrás de sus rivales; situación que se intensificó cuando, en su primer día completo de pruebas tras readaptarse al monoplaza, Stroll estimó que estaban cuatro segundos y medio por detrás del ritmo de los líderes.

Alonso defiende a Newey

Alonso no parecía contento con su nuevo coche en la primera semana de pruebas oficiales en Bahréin. Algunos medios españoles llegaron a difundir que el bicampeón, visiblemente frustrado, llegó a arrojar sus guantes al suelo del garaje de Aston Martin tras su sesión de pruebas la semana pasada. Sin embargo, el piloto español ha salido ahora en defensa de Newey y de su primer monoplaza en la F1.

Aunque es difícil predecir el orden definitivo de los equipos debido a la amplia renovación de las regulaciones, Alonso confía en que Newey podrá entregar un coche con el potencial para luchar por victorias, quizá en la segunda mitad de la temporada 2026.

El piloto de 44 años, citado por Autosport, confirmó su confianza en el ingeniero pese a los contratiempos, respondiendo afirmativamente cuando le preguntaron si seguía creyendo en Aston Martin.

"Especialmente en lo que se refiere al chasis", puntualizó Alonso. "Lo de la unidad de potencia es algo más complicado, pues aún no entendemos del todo las nuevas regulaciones y sus exigencias. Pero en cuanto al chasis, no tengo ninguna duda. Tras más de 30 años de dominio de Adrian en el deporte, no es cuestión de olvidar la experiencia en tan solo un año."

"No sabemos exactamente dónde nos encontramos en términos de chasis y agarre, pero aunque ahora no estemos al 100%, pronto lo estaremos, ya que solucionaremos cualquier inconveniente con la unidad de potencia. Es fundamental darnos el tiempo para comprender nuestra situación y, en caso de estar rezagados, mejorar cuanto antes", concluyó el piloto.

Durante su brillante carrera, Newey ha participado en el desarrollo de 12 coches campeones, algunos de los cuales Alonso tuvo la oportunidad de enfrentar cuando intentaba volver a pelear por un título, mientras el ingeniero británico desplegaba su maestría en Red Bull. El piloto sigue confiando en el genio técnico para proporcionarle un coche con el que luchar por su primera victoria en Gran Premio desde el GP de España de 2013.

¿Cuándo empieza la temporada 2026 de F1?

La primera ronda de pruebas de pretemporada en Bahréin se celebró del 11 al 13 de febrero, y la segunda fase tendrá lugar esta semana, del 18 al 20 de febrero. Aston Martin retomará la competición cuando la temporada 2026 arranque en Melbourne, en el marco del Gran Premio de Australia. La primera carrera del año se disputará el 8 de marzo a las 15:00 hora local (AEDT), lo que equivale a las 4:00 GMT y las 23:00 ET.

