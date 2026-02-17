¿Te sobran £10,100? ¡La última colaboración de Mercedes en la F1 podría ser tuya!

Mercedes F1, George Russell, ha presentado una colaboración exclusiva que podría ser tuya por poco más de £10,100.

Russell se prepara con mucha ilusión para la temporada 2026, en la que podría tener su primera oportunidad para luchar por el campeonato mundial. La escudería alemana parece lista para aprovechar las nuevas normas y dar un gran paso adelante.

Durante varias semanas se han escuchado rumores sobre el equipo de Brackley, que también demostró su fortaleza en el primer test de pretemporada en Barcelona el mes pasado. Russell mismo ha afirmado que Mercedes es su mejor oportunidad para alcanzar un título mundial en los próximos años, lo que le llevó a renovar su contrato con el equipo en octubre.

El piloto británico ha lanzado ahora una colaboración junto a IWC Schaffhausen, patrocinador de Mercedes, presentando dos relojes de edición limitada. Estos exclusivos modelos para pilotos incluyen un cronógrafo y un automático, ambos elaborados en cerámica de óxido de zirconio negro. Sus esferas, de tono oscuro, lucen impresiones y detalles luminosos en un azul vibrante que evoca el diseño de su casco.

Además, los relojes cuentan con reversos de titanio grabados con el número 63, distintivo de Russell. El propio piloto expresó su entusiasmo en Instagram: “¡Mis primeros relojes co-diseñados! No podría estar más emocionado de presentar estas dos piezas de edición limitada creadas junto a @iwcwatches. Disfruté cada detalle de su diseño, con acentos en azul GR y una carcasa premium grabada con el número 63. Solo habrá 1063 unidades por modelo, ¡una vez se agoten, se acabaron!”

El precio supera los £10,000 por cada uno de estos exclusivos relojes inspirados en Russell.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

El tiempo corre antes del inicio de la temporada 2026

Todos los equipos de la parrilla de F1 trabajan sin descanso para llegar en la mejor forma al Gran Premio de Australia, que abre la temporada en marzo. Se han programado dos pruebas de tres días en Baréin, que servirán para ajustar los últimos detalles a las nuevas regulaciones.

Para Mercedes, esto supone aprovechar el sólido rendimiento mostrado en el primer test de pretemporada y comenzar a simular carreras y clasificaciones, lo que permitirá conocer de forma más realista su ritmo en Baréin. Russell y su compañero Kimi Antonelli aspiran a pelear por el título a medida que avance el año, aunque el orden competitivo en Australia podría cambiar drásticamente en los próximos meses.

¿Cuándo arranca la temporada 2026 de F1?

La temporada 2026 arrancará el viernes 6 de marzo en el Circuito Albert Park de Melbourne, sede del Gran Premio de Australia. La primera sesión (FP1) se celebrará a las 12:30 hora local (1:30 GMT), seguida de la clasificación el sábado 7 de marzo a las 16:00 (5:00 GMT). La salida definitiva para el primer Gran Premio será a las 15:00 hora local (4:00 GMT).

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!