Hamilton y Kim Kardashian: Todo lo que necesitas saber sobre la nueva pareja

Lewis Hamilton y Kim Kardashian han acaparado la atención del espectáculo en los últimos días. El piloto de Fórmula 1 y la estrella de reality han pasado mucho tiempo juntos a comienzos de 2026.

Los tabloides estadounidenses y británicos ya aseguran que este es el nuevo power couple del año. ¿Cómo surgió exactamente la conexión entre ambos? GP Fans se ha encargado de investigarlo.

Hamilton y Kardashian se conocen desde hace tiempo. Su primer encuentro documentado fue en 2014, cuando ambos aparecieron en fotos durante los GQ Men of the Year Awards en Londres, acompañados de sus respectivas parejas.

En esa época, Kim estaba con Kanye West (ahora Ye) y Hamilton salía con la cantante Nicole Scherzinger. Desde entonces, han mantenido una buena relación, sobre todo porque Hamilton era amigo cercano de Kanye, hasta el punto de colaborar en el estudio y asistir juntos a eventos familiares.

Hamilton admiraba a su amigo Kanye West

Kanye fue quien despertó aún más la pasión de Hamilton por la música. El rapero animó al piloto a seguir su inclinación sin dejarse afectar por las opiniones ajenas. De hecho, Kanye valoraba tanto el talento musical de Hamilton que compartió su música con su familia durante un brunch de Pascua. Hamilton recordaba en una entrevista para City AM: "Fui a visitar a Kanye y me dijo: 'Sabes, tú y yo tenemos mucho en común. Yo soy grande en la música y me gusta incursionar en la moda, aunque a muchos no les agrade. Tú triunfas en las carreras pero la música te apasiona; no dejes que las críticas te influyan'".

Hamilton guarda silencio sobre su relación con Kanye West

En los últimos años, Hamilton se ha mostrado discreto en cuanto a su vínculo con West. Esto podría deberse a la polémica generada por el rapero, quien en 2022 vio cancelado su contrato con Adidas tras unas declaraciones antisemitas y tweets polémicos en los que se autodenominó nazi, por los que luego pidió disculpas. West atribuyó su conducta a un trastorno bipolar tipo 1, consecuencia de un accidente automovilístico ocurrido hace 25 años, con lesiones cerebrales diagnosticadas en 2023. Aunque no se sabe si esta situación ha afectado su amistad, Hamilton ya no menciona habitualmente al estadounidense.

Hamilton se separó de Scherzinger y Kardashian se desvinculó de West

Hamilton mantuvo una relación intermitente durante ocho años con Nicole Scherzinger, vocalista de Pussycat Dolls, hasta que la separación se hizo definitiva en febrero de 2015. La exigente agenda de la Fórmula 1 hacía casi imposible mantenerse en pareja; mientras que Scherzinger anhelaba el matrimonio, Hamilton no estaba preparado para ese compromiso. En ese mismo período, Kim salía con West, con quien llegó incluso a casarse en 2014. Sin embargo, en 2021 pidió el divorcio, que se oficializó en noviembre de 2022, en parte por el comportamiento impredecible y la inestabilidad emocional de West.

Hamilton vinculado a varias celebridades, incluida una ex de Ye

Desde su ruptura con Scherzinger, Hamilton no ha entablado una relación seria. No obstante, eso no le ha impedido ser visto en compañía de diversas celebridades. Durante el último año, se le ha relacionado con figuras como Rihanna, Kendall Jenner (media hermana de Kardashian) y Gigi Hadid. Más recientemente, los rumores sobre su vínculo con la cantante Shakira, el modelo brasileño Juliana Nalú y la actriz Sofía Vergara han alimentado las conversaciones. Especialmente la conexión de Nalú con West, ocurrida en 2022, ha generado sorpresa, ya que parecía que Hamilton reencontraba a alguien vinculado al polémico rapero.

Hamilton ha estado en contacto con Kardashian desde Año Nuevo

Aunque la unión entre Hamilton y Kardashian acaparó titulares recientemente, su conexión venía fortaleciéndose desde hace tiempo. Ambos asistieron a la fiesta de Año Nuevo organizada por la actriz Kate Hudson en Aspen, Colorado. Kim brilló con un conjunto de gala transparente y deslumbrante, mientras Hamilton optó por un look completamente marrón, según informó Evrim Ağaci. Aunque no fueron fotografiados juntos, se les vio salir por separado del evento y, además, coincidieron en el restaurante Matsuhisa poco antes de la celebración.

Kim Kardashian viaja en jet privado para encontrarse con Lewis Hamilton

El fin de semana del 31 de enero marcó el inicio de una verdadera escapada romántica. Kim y Lewis hicieron el check-in en Estelle Manor, una exclusiva finca y hotel en Oxfordshire. Kim voló al Reino Unido en su jet privado, valorado en 100 millones de libras, para ver a Hamilton. Llegó en dos coches alquilados, escoltada por dos guardaespaldas, uno de los cuales fue visto cargando una enorme bolsa Birkin de 50 cm, valorada en 76.000 libras. Para el fin de semana, Kim viajó con un total de ocho maletas.

Hamilton se trasladó en helicóptero chárter a Oxford

Lewis tampoco dudó en invertir para encontrarse con Kim. El piloto abonó alrededor de 5.000 libras para un helicóptero chárter que lo llevó desde Battersea hasta el aeropuerto de Oxford. En Estelle Manor, la pareja alquiló de forma exclusiva el spa durante 2,5 horas, además de disfrutar de la piscina y cenar en el restaurante del complejo. The Sun estimó que el total gastado en el lujoso fin de semana rondó las 120.000 libras.

Hamilton y Kim aprovecharon todas las instalaciones

Según fuentes, la pareja disfrutó al máximo de las comodidades del lugar. Además del spa, protegido por dos guardias, se dieron un chapuzón en la piscina y degustaron la oferta gastronómica del restaurante. "Reservaron un masaje en pareja y pudieron utilizar todas las instalaciones de forma exclusiva, manteniendo la máxima discreción para disfrutar de su intimidad", comentó una fuente. Al día siguiente, se separaron: Hamilton salió por la entrada principal y Kim fue escoltada por una salida lateral.

La cita se extiende el domingo en Londres

Tras la experiencia en Oxfordshire, ambos emprendieron un viaje de 2,5 horas en coche hacia Londres, con destino al Rosewood Hotel. Accedieron de manera discreta a través de un aparcamiento subterráneo. La elección de la ciudad coincidió con un compromiso profesional: Kim debía asistir a un evento de su línea de moda SKIMS en Selfridges. Mientras ella se ocupaba de sus asuntos, Hamilton se quedó en el hotel, y al final de la jornada, compartieron una velada en la habitación en lo que una fuente describió como un ambiente "Netflix and chill".

Kim Kardashian y Lewis Hamilton viajan juntos en jet privado a París

Si la cita en Londres parecía suficiente, el lunes por la mañana Kim sorprendió a Lewis invitándolo a un viaje a París. La capital francesa era el escenario de otro evento de SKIMS, y la Kardashian no dudó en aprovechar la ocasión para compartir unos momentos más con Hamilton. Volaron juntos en el jet privado de Kim, hicieron el check-in en el Hôtel Le Bristol Paris y se instalaron en la lujosa Paris Suite, cuyo precio ronda las 25.000 libras por noche. Para la ocasión, Kim lució un atrevido conjunto; una catsuit negra que dejaba poco a la imaginación.

Hamilton acompaña a Kim en un viaje de trabajo por París

Una fuente comentó: "A Kim le encanta París, y quiso que Lewis la acompañara. Aunque sus compromisos laborales son muy importantes, siempre procura organizar sus viajes para poder compartir momentos juntos". La pareja se mostró muy discreta durante su estancia, pasando la mayor parte del tiempo en su habitación, donde incluso pidieron comida a domicilio.

El intento de mantener la cita en París en secreto fracasa

A pesar de sus esfuerzos por pasar desapercibidos, la operación de mantener su encuentro en secreto no resultó del todo exitosa. "Fue casi una maniobra militar moverlos de un lugar a otro, pero entre los guardaespaldas de Kim y el de Lewis, se buscaba garantizar la discreción", comentó The Sun. No obstante, los novios y su equipo de seguridad fueron avistados en los alrededores del hotel.

¿Kim regresa a Los Ángeles? ¿Estará Hamilton en Estados Unidos?

Después de su paso por París, se comenta que Kim ya habría volado de regreso a los Estados Unidos, donde tiene su base. Por su parte, aún se desconoce si Hamilton se unió a ella en el avión o si prefiere quedarse en Europa, pues circulan rumores sobre su presencia en territorio estadounidense, aunque sin confirmarse. El piloto británico podría permitirse este viaje, ya que su próxima carrera de Fórmula 1 es hacia mediados de la próxima semana. Mientras tanto, Kim ha sido fotografiada de nuevo en Los Ángeles.

Amigos de Nicole Scherzinger advierten a Kim Kardashian

Aunque la relación de Hamilton con Scherzinger terminó hace tiempo, salir con Kim resulta delicado dado que Lewis la conoció durante su romance con la cantante. Amigos de Nicole han querido advertir a Kim sobre el comportamiento impredecible de Hamilton en las relaciones. "Un día le compraba regalos y le decía que la amaba, y al siguiente protagonizaba una gran pelea, ignorándola durante días. Parecía estar más interesado en pasar tiempo con sus 'amigos' que con su pareja", reveló una fuente a The Sun.

Scherzinger no guarda rencor y vive feliz en el amor

Sin embargo, según Metro, la ex vocalista de Pussycat Dolls se muestra feliz por Hamilton y no guarda ningún resentimiento, a pesar de las advertencias de sus amigos. Nicole ha encontrado su felicidad y, desde el verano de 2023, está comprometida con el exjugador de rugby escocés Thom Evans, quien le propuso matrimonio durante unas vacaciones en Portugal.

