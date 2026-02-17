Motores F1 2026: Todo lo que necesitas saber antes de la nueva temporada

Con la nueva campaña de Fórmula 1 a la vuelta de la esquina, la temporada 2026 promete renovar la competición de manera radical, en especial en las alianzas entre los equipos y sus proveedores de unidades de potencia.

Una profunda revisión de las normas, que incluye cambios esenciales en los motores y en la aerodinámica, supone el mayor reinicio desde 2014.

Las actualizaciones tecnológicas se centran en triplicar el uso de la energía eléctrica, mientras que los monoplazas serán más esbeltos, ligeros y compactos que los modelos de 2025. Estas transformaciones pretenden intensificar la lucha en pista y apoyar la apuesta de la F1 por alcanzar la neutralidad de carbono en 2030.

Además, Cadillac se une como la escudería número 11 en la parrilla y el alemán Audi debuta tanto como fabricante de unidades de potencia como equipo de fábrica, al hacerse cargo de Sauber a finales de 2025.

¿Qué motor usará cada equipo en la F1 2026?

Junto a la entrada de Audi en la fabricación de motores, Red Bull da un paso adelante al producir sus propias unidades en colaboración con Ford, dejando atrás su acuerdo con Honda. Por su parte, Honda suministrará los motores al equipo Aston Martin, que se perfila para luchar por el campeonato.

Ferrari también se incorpora como proveedor para 2026, abasteciendo al equipo de fábrica, a Haas y a Cadillac. Y, por supuesto, Mercedes vence al rezagar en cantidad de clientes: McLaren, Williams, Alpine y su propio equipo de fábrica contarán con sus unidades de potencia.

¿Qué motor usa cada equipo en la F1 2026? Equipo Motor Red Bull Red Bull Powertrains Racing Bulls Red Bull Powertrains Ferrari Ferrari Haas Ferrari Cadillac Ferrari Alpine Mercedes Mercedes Mercedes Williams Mercedes McLaren Mercedes Aston Martin Honda Audi Audi

¿Cómo funcionan las nuevas unidades de potencia en la F1?

Para 2026 la energía eléctrica tendrá un protagonismo tres veces mayor, logrando casi un reparto equitativo entre lo híbrido y la combustión interna. Este último, por si fuera poco, funcionará con combustibles 100% sostenibles. Los motores seguirán siendo V6 turbo híbridos de 1.6 litros, pero el Sistema de Recuperación de Energía (ERS) podrá recargar la batería con el doble de energía por vuelta, dejando atrás el MGU-H.

La energía extra se pondrá al servicio de los adelantamientos, sirviendo de alternativa al DRS en situaciones de competición por posiciones. Así, el denominado "modo adelantamiento" estará disponible para pilotos que se encuentren a menos de un segundo del coche de al frente en puntos de activación específicos. Al activarse, se incrementa la potencia eléctrica, permitiendo ya sea adelantar o defender la posición. Los pilotos podrán activar el "boost" mediante un botón, siempre que la batería tenga suficiente carga, por lo que la gestión de este recurso será clave a lo largo de la temporada.

¿En qué consiste la polémica del "truco" en el motor de la F1 2026?

Durante el receso invernal han surgido polémicas en torno a las nuevas normativas sobre las unidades de potencia. Según algunos informes, Mercedes habría encontrado un "truco" que les permitiría ganar hasta 0,3 segundos por vuelta. Se trata de ajustar las relaciones de compresión geométrica: la propuesta consistiría en mantener una relación de 16:1 cuando el motor está en reposo y aumentarla a 18:1 al circular; un cambio que podría brindar unos 15 caballos de fuerza adicionales.

Ante esta situación, otros fabricantes han solicitado a la FIA que aclare las reglas sobre las relaciones de compresión geométrica. La entidad organizadora ya ha previsto dos reuniones con expertos técnicos para debatir el asunto. Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA, aseguró recientemente que es prioritario evitar protestas en el Gran Premio de Australia, aclarando las normas para todos los equipos antes del inicio de la temporada.

Mattia Binotto, líder del proyecto Audi F1, comentó sobre el supuesto truco: "Si esto es cierto, en primer lugar, tendría un impacto importante en el rendimiento y los tiempos de vuelta. Sin duda, marcará la diferencia en pista." Mientras tanto, Toto Wolff, director de Mercedes, defendió a su equipo: "No entiendo por qué algunos equipos se centran en este tema, cuando las normas son claras y la comunicación con la FIA ha sido muy positiva. Basta de reuniones secretas y métodos de prueba inexistentes. Nosotros intentamos minimizar distracciones, centrándonos en la competición."

