¡Ferrari se pone del lado de Verstappen CONTRA la FIA!

Charles Leclerc parece alinearse con Max Verstappen, quien ha criticado las nuevas regulaciones técnicas de la Fórmula 1.

Según Verstappen, el foco se ha desplazado demasiado hacia la gestión de la energía eléctrica, dejando en segundo plano el espíritu de la competición. Aunque el piloto de Ferrari califica estas declaraciones como "demasiado extremas", admite que tampoco disfruta plenamente de las nuevas normas de la FIA.

Ya se ha completado una sesión de shakedown en el Circuit de Barcelona-Catalunya, junto con la primera semana de pruebas en el Bahrain International Circuit. Verstappen ya ha emitido su veredicto sobre la nueva monoplaza, describiéndola como "una Fórmula E con esteroides" y afirmando que es "indigna para la F1".

Fernando Alonso sumó su opinión al decir que "incluso nuestro cocinero en la cocina podría pilotar estos autos", haciendo hincapié en las reducidas velocidades en las curvas. Leclerc también ha dejado claro que no es fan de estos nuevos vehículos.

Leclerc no se anda con rodeos

En declaraciones a Viaplay, el monegascuense explicó: "Puede sonar una afirmación extrema, pero conozco a Max y sé que a veces tiene una visión muy maniquea. ¿Son estos los autos más divertidos en los que he competido? Definitivamente, no. Aún nos queda mucho por mejorar, aunque avanzamos rápidamente. Estoy seguro de que en un año todo será muy distinto."

Frente a Sky Sports F1, Leclerc agregó sin disimular sus reservas: "No voy a mentir, no disfruto al máximo conduciendo este auto. Lo positivo es que supone un nuevo desafío para adaptarse, pero la experiencia de pilotarlo no es la mejor. Mi mayor preocupación se centra en la dificultad para adelantar, algo que ha resultado ser particularmente complicado."

