La relación de Lewis Hamilton y Kim Kardashian es CUESTIONADA por un rival de la F1

Lewis Hamilton, una de las grandes figuras de la F1, sigue siendo blanco de rumores. Sin embargo, su rival Liam Lawson ha desestimado la supuesta relación sentimental entre el siete veces campeón y Kim Kardashian.

Rumores sin fundamento han surgido tras años de amistad entre ambos, pues han coincidido en diversos eventos desde principios de año. Hamilton se negó a comentar el tema durante las pruebas de pretemporada en Bahréin, afirmando que su vida privada es asunto personal, mientras otros pilotos se entusiasman con la posibilidad de verlos juntos.

Kim Kardashian es una empresaria exitosa y estrella del mundo del entretenimiento, consolidada como una de las celebridades más influyentes a nivel global.

Por su parte, el piloto de Racing Bulls, Lawson, comentó en el podcast Gypsy Tales que, aunque una relación entre ambos podría ser beneficiosa para la Fórmula 1, guarda dudas sobre la veracidad de estos rumores.

“El deporte ha crecido enormemente en los últimos años y una unión así no podría perjudicarlo. Ha sido una locura, pero si es algo real, me alegro por ellos; aunque la mayoría de lo que se dice, y quizá hasta un 90%, no es cierto”, explicó Lawson.

¿Están saliendo Lewis Hamilton y Kim Kardashian?

Oficialmente, no. Ambos son amigos de toda la vida y han asistido juntos a numerosos eventos a lo largo de los años.

La especulación se intensificó cuando fueron vistos en Los Cotswolds y, tras ello, en París. El revuelo volvió a surgir al compartir butacas durante la victoria de los Seattle Seahawks en el Super Bowl contra los New England Patriots a principios de este mes.

Además, se informó que Hamilton estuvo el mes pasado en su casa familiar en Los Ángeles, reuniéndose con su vieja amiga Kris Jenner, madre de Kardashian.

Hasta ahora, ni Kardashian ni Hamilton han confirmado oficialmente los rumores que han marcado este intertérmino en el mundo de la F1.

