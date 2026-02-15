El TERRIBLE problema de Mercedes que representa malas noticias para Antonelli

En comparación con el año pasado, los monoplazas de Fórmula 1 para 2026 deberán ser más cortos, estrechos y ligeros.

Sin embargo, reducir el peso resulta todo un desafío. Williams ya confirmó que, hasta ahora, su coche no ha alcanzado el nuevo mínimo. Asimismo, se comenta que Mercedes enfrenta problemas similares.

Los bolides de la próxima temporada serán más compactos. La distancia entre ejes se reducirá de 3,60 a 3,40 metros, el ancho pasará de 2,00 a 1,90 metros y la parte inferior perderá 15 centímetros, mientras que el peso mínimo disminuirá de 800 a 768 kilogramos.

La FIA apuesta a que estos ajustes mejoren la agilidad de los coches y, por ende, aviven la competición. Sin embargo, el desarrollo de vehículos más ligeros se complica, sobre todo porque la unidad de potencia ha aumentado su peso. A mediados de enero se difundieron noticias de que Alpine y Audi habían cumplido el mínimo, pero ahora parecen ser dos equipos cuyas escuderías deberán rebajar peso.

Williams confirma su coche por encima del peso mínimo

Se trata de Williams y Mercedes. El equipo de Williams se vio obligado a omitir la prueba de shakedown en el Circuit de Barcelona-Catalunya debido a algunos retrasos. Esto suena más grave de lo que realmente es, ya que la demora se debió a la espera para definir las mejores ideas para el concepto 2026, y no necesariamente porque Williams no domine las nuevas normas. Según la lista de especificaciones del monoplaza FW48, su peso alcanza los 772,4 kg, es decir, casi cuatro kilos y medio por encima del mínimo reglamentario.

Mercedes también supera el peso mínimo

Circulan rumores de que el monoplaza W17, que completó exactamente quinientas vueltas durante las pruebas de invierno en España, también se encuentra por encima del peso mínimo. Se dice que la nueva Mercedes pesa 772,0 kg, lo que supone que está cuatro kilos por encima del límite.

Una estrategia utilizada para perder peso consistía en dejar algunas partes del coche sin pintar o sin aplicar adhesivos. Sin embargo, a partir de 2026 esto será más complicado, ya que una nueva norma establece que como máximo el 45 por ciento del coche puede estar compuesto de carbono sin recubrir.

Cada kilogramo de diferencia representa entre 0,030 y 0,035 segundos extra por vuelta, lo que significa que, en teoría, la nueva Mercedes podría perder entre 0,120 y 0,140 segundos en cada vuelta.

