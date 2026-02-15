Toto Wolff arrasa en la GUERRA de motores de la FIA

El director de Mercedes F1, Toto Wolff, finalmente ha dado con la respuesta perfecta tras el duro comentario de Christian Horner en "Drive to Survive" hace años, enviando un mensaje sin tapujos a sus rivales en la categoría.

En 2022, Horner le instó a Wolff a “cambiar tu maldito coche” en plena hegemonía de Red Bull, mientras el conjunto de Mercedes lidiaba con serios problemas de porpoiseo. Ese episodio se ha quedado en la historia de "Drive to Survive".

Este año, cuando se prepara un reinicio total de las normativas, la ventaja parece haberse invertido. Se prevé que Mercedes sea el equipo a batir al acercarse la temporada 2026.

Se comenta que Mercedes habría descubierto un truco relacionado con la unidad de potencia que podría sumar hasta 0,3 segundos extra por vuelta.

La maniobra estaría basada en los ratios de compresión geométrica. Al parecer, el equipo encontró la forma de mantener el ratio en los 16:1 permitidos cuando el motor está parado, para luego incrementarlo a los 18:1 en movimiento, lo que supondría ganar unos 15 caballos de fuerza adicionales.

Esta revelación ha llevado a que otros fabricantes de unidades de potencia mantengan conversaciones con la FIA en busca de aclaraciones sobre la nueva normativa. La autoridad ya ha confirmado que se celebrarán dos reuniones esta semana para tratar el tema.

Wolff – cuyo archienemigo Horner fue destituido el verano pasado – no dudó en lanzar un mensaje directo a los demás fabricantes: “Pónganse las pilas”. Durante el lanzamiento de la nueva temporada de Mercedes, comentó:

No entiendo que algunos equipos se concentren en criticar a los demás cuando la situación es clara y transparente.

La comunicación con la FIA siempre ha sido muy positiva, no solo respecto al ratio de compresión, sino en otros aspectos también. Las normas y procedimientos son precisos. Por eso, pónganse las pilas de una vez; ya basta de reuniones secretas, cartas y métodos de prueba inexistentes. Al menos, nosotros nos centramos en minimizar distracciones y la presión nos recae sobre nosotros, no sobre todos los demás.

¿Por qué se espera que Mercedes dominen la competición?

Además del supuesto truco con el ratio de compresión, se apuesta por Mercedes para dominar la Fórmula 1 gracias a su historial en adaptarse de manera brillante a los cambios normativos.

En 2014, el equipo superó a todos sus rivales en la era híbrida, dominó la temporada y consiguió siete campeonatos consecutivos de constructores.

Por otro lado, en el primer test previo a la temporada 2026 en Barcelona, Mercedes completó más de 500 vueltas con su W17 y se impuso en dos de los tres días asignados.

Solo el tiempo dirá si podrán repetir el dominio de 2014 en 2026, pero nombres como George Russell y Kimi Antonelli podrían encontrarse en una reñida lucha por el título.

