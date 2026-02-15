Los aficionados a la F1 reciben MALAS noticias de Hamilton

Lewis Hamilton trae malas noticias para los aficionados de la Fórmula 1.

El siete veces campeón mundial afirma que los seguidores fieles nunca llegarán a comprender en su totalidad las complejas regulaciones de 2026. Según él, sería casi necesario cursar estudios avanzados para entender todos sus matices.

La Fórmula 1 concluyó su primera semana de pruebas públicas en Bahréin. Aunque no se transmitió todo en directo, el público pudo disfrutar de más imágenes que en el reciente test de Barcelona.

Sin embargo, ver los nuevos autos y llegar a entenderlos son dos cosas muy distintas. Hamilton opina que la dificultad residirá, sobre todo, en la gestión de la energía, aspecto que considera excesivamente complicado.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Los aficionados de la F1 "no entenderán" los nuevos sistemas, según Hamilton

En 2026 se introducirán cambios significativos en la gestión de la energía. Los pilotos contarán con funciones como el "modo adelantamiento" y el "modo impulso". Una vez agotado el impulso, la batería tendrá que recargarse, algo que recuerda, en parte, al universo de Mario Kart, aunque en una forma mucho más compleja. “Ningún aficionado de Fórmula 1 va a captar esto”, comenta Hamilton con una sonrisa, calificándolo de “increíblemente complejo”. Según él, llegar a dominar estos sistemas casi requeriría volver a estudiar.

Se necesita un curso para entender las regulaciones de 2026

“En un solo día tuvimos siete reuniones y se siente como si necesitaras inscribirte en una carrera universitaria para comprenderlo todo”, explica Hamilton. El piloto de Ferrari tendrá tan solo una semana de test para acostumbrarse a estos nuevos sistemas antes de tener que usarlos para ganar Grandes Premios. La próxima semana se celebrará una prueba de tres días en Bahréin, tras la cual los pilotos viajarán hacia Australia para dar inicio a la temporada.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!