Las palabras de Sainz que MOLESTARÁN a Hamilton y Alonso

Carlos Sainz Jr. ya ha completado su primera semana de pruebas con el equipo de Williams en la Fórmula 1.

Tras perder los días de pruebas en Barcelona, Sainz aprovechó los entrenamientos en Bahréin para comenzar a rodar. Aunque los monoplazas son completamente nuevos, según el piloto mantienen algunas similitudes con modelos anteriores.

Varios conductores ya han expresado sus opiniones sobre las nuevas regulaciones, especialmente en lo que respecta a las técnicas de seguimiento y adelantamiento. Sin embargo, Sainz considera que los cambios no son tan drásticos.

A pesar de los sistemas complejos y las nuevas estrategias de gestión de energía, él no percibe una gran alteración en la relación entre piloto y máquina.

"Sinceramente, creo que sigue siendo lo mismo. Al final, nosotros como pilotos hacemos todo lo que los sistemas nos permiten", explica a SoyMoto sobre la influencia que puede tener desde la cabina.

Williams debe recuperar terreno tras un inicio complicado

La preparación de Williams ha avanzado con dificultades, ya que el equipo se vio obligado a saltarse las pruebas en Barcelona debido a importantes retrasos en la producción. Además, la nueva FW48 pesaba aproximadamente veinte kilos de más en las primeras mediciones.

La falta de kilómetros acumulados en España fue una experiencia frustrante para el conjunto de Grove, pero aún mantienen la esperanza de no llegar demasiado rezagados cuando comience la temporada en Melbourne en marzo. Durante la próxima semana, el equipo de Sainz también aprovechará para seguir haciendo ajustes y pruebas.

Mientras Sainz minimiza el impacto de las nuevas regulaciones en el rendimiento del piloto, su compatriota Fernando Alonso tiene una opinión distinta. El piloto de Aston Martin califica las normas como "irritantes" y afirma que el énfasis excesivo en la gestión de energía limita la capacidad de los pilotos para competir al máximo.

Según Alonso, ahora se requiere aún más reflexión, lo que supone que no se puede dar el 100 por ciento durante la carrera.

