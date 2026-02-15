Invitan a Verstapen a RETIRARSE de la F1

Max Verstappen se mostró contundente en Bahrein esta semana sobre los nuevos monoplazas de F1 para 2026: los rechaza por completo, y eso ha recibido ya una respuesta contundente de Lando Norris.

El piloto de Red Bull Racing insinuó incluso que podría estar pensando en retirarse. Lando Norris espondió sin rodeos: "Si quiere retirarse, que lo haga".

Verstappen ya había criticado la generación anterior, pero asegura que esos coches son "10 veces mejores" que los nuevos de 2026. Comparó los monoplazas con los de Fórmula E y le molesta tener que preocuparse más por recargar la batería que por dar velocidad en pista.

Esta situación, según él, podría acelerar su salida de la F1. Norris, su compañero y rival, ve las cosas de otra manera. Aunque reconoce que habrá una adaptación, se muestra entusiasmado con cada minuto al volante.

Norris no tiene "nada de qué quejarse" de los nuevos monoplazas de F1

"Es un reto, pero un reto divertido tanto para ingenieros como para pilotos. Es cierto que se conduce de forma distinta y hay que entender y adaptarse a nuevas dinámicas, pero sigo disfrutando de estar al volante, viajar por el mundo y vivir la emoción de la competición. No tengo nada de qué quejarme", comentó a la prensa, según Motorsport.com.

"Obviamente, el coche ya no se siente tan rápido como antes y la precisión en la dirección ha cambiado. Si [Max] empezara su carrera con este monoplaza, probablemente lo encontraría espectacular. Comparado con los modelos anteriores, su manejo no resulta tan elegante, aunque sigue siendo competitivo."

Frente a las declaraciones de Verstappen sobre un posible retiro anticipado, Norris se mostró sereno: "Si quiere retirarse, que lo haga. La Fórmula 1 está en constante evolución. A veces es más sencillo pilotar, y en otras ocasiones, menos."

