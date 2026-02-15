Invitan a Verstapen a RETIRARSE de la F1
Invitan a Verstapen a RETIRARSE de la F1
Max Verstappen se mostró contundente en Bahrein esta semana sobre los nuevos monoplazas de F1 para 2026: los rechaza por completo, y eso ha recibido ya una respuesta contundente de Lando Norris.
El piloto de Red Bull Racing insinuó incluso que podría estar pensando en retirarse. Lando Norris espondió sin rodeos: "Si quiere retirarse, que lo haga".
Verstappen ya había criticado la generación anterior, pero asegura que esos coches son "10 veces mejores" que los nuevos de 2026. Comparó los monoplazas con los de Fórmula E y le molesta tener que preocuparse más por recargar la batería que por dar velocidad en pista.
Esta situación, según él, podría acelerar su salida de la F1. Norris, su compañero y rival, ve las cosas de otra manera. Aunque reconoce que habrá una adaptación, se muestra entusiasmado con cada minuto al volante.
Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull
Norris no tiene "nada de qué quejarse" de los nuevos monoplazas de F1
"Es un reto, pero un reto divertido tanto para ingenieros como para pilotos. Es cierto que se conduce de forma distinta y hay que entender y adaptarse a nuevas dinámicas, pero sigo disfrutando de estar al volante, viajar por el mundo y vivir la emoción de la competición. No tengo nada de qué quejarme", comentó a la prensa, según Motorsport.com.
"Obviamente, el coche ya no se siente tan rápido como antes y la precisión en la dirección ha cambiado. Si [Max] empezara su carrera con este monoplaza, probablemente lo encontraría espectacular. Comparado con los modelos anteriores, su manejo no resulta tan elegante, aunque sigue siendo competitivo."
Frente a las declaraciones de Verstappen sobre un posible retiro anticipado, Norris se mostró sereno: "Si quiere retirarse, que lo haga. La Fórmula 1 está en constante evolución. A veces es más sencillo pilotar, y en otras ocasiones, menos."
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Los aficionados a la F1 reciben MALAS noticias de Hamilton
- hace 23 minutos
Las palabras de Sainz que MOLESTARÁN a Hamilton y Alonso
- hace 39 minutos
Invitan a Verstapen a RETIRARSE de la F1
- hace 52 minutos
Hamilton, FURIOSO por la temporada 2026 pese a los rumores sobre Kim Kardashian
- 1 hour ago
Antonelli recibe un regalo escandalosamente CARO del equipo de Mercedes
- 2 hours ago
Antonelli revela el aspecto MÁS IMPORTANTE de su temporada con Mercedes
- 2 hours ago
Más leído
URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
- 31 enero
Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
- 28 enero
BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
- 31 enero
El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
- 27 enero
SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac
- 28 enero
LAMENTABLE: Comienzan los ATAQUES contra Checo Pérez desde Europa
- 29 enero