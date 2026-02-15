Hamilton, FURIOSO por la temporada 2026 pese a los rumores sobre Kim Kardashian

La exdirectiva de Williams, Claire Williams, aseguró que Lewis Hamilton estará deseando volver a ganar en 2026.

Hamilton tuvo dificultades en su primera temporada con Ferrari, sin alcanzar ni un solo podio en los Grandes Premios. El siete veces campeón mundial ha estado disfrutando de su tiempo fuera de las pistas en los últimos meses, preparándose para iniciar la temporada 2026 renovado y con fuerzas para plantear un reto aún mayor a su compañero de equipo, Charles Leclerc.

El piloto británico sufrió su peor derrota frente a un compañero al quedar superado por Leclerc el año pasado, y apenas ha conseguido dos victorias en Grandes Premios en las últimas cuatro temporadas de F1.

Fuera de las pistas, Hamilton ha sido visto en varios eventos junto a la estrella de la televisión y empresaria Kim Kardashian, incluyendo el reciente Super Bowl, lo que ha desatado rumores sobre una posible relación entre ambos.

Ahora, Claire Williams, quien fuera subdirectiva en Williams, comenta que, aunque la vida personal de Hamilton transcurra de forma exitosa, su determinación por vencer a sus rivales en 2026 no disminuirá. El objetivo es conquistar un octavo título mundial que supere todos los récords.

En entrevista al podcast Business of Sport, Williams afirmó: "Te sorprendería saberlo. Estos pilotos no se fijan en nada más, lo único que quieren es ganar. En alguien como Lewis, esa necesidad es tan vital como el oxígeno, y la Fórmula 1 se lo exige de esa manera. Yo nunca llegué a ese nivel, pero estar alejado del deporte se siente vacío. Lewis no va a dejarse llevar pensando: ‘qué importa, si tengo mi valor y ahora estoy con una Kardashian, ¿a quién le importa que no rinda bien?’ Sin duda, luchará con todas sus fuerzas para demostrarlo.

Además, es muy bueno protegiendo su intimidad. Por mucho que lo veamos en público, ¿cuánto llegamos a conocer realmente de él? Su enfoque es absoluto y, pese a sus elecciones personales, es importante no subestimarlo. Siempre mantendrá esa determinación, porque posee una mente extraordinaria."

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

¿Podrá Hamilton volver a ganar en 2026?

El bajo rendimiento de Hamilton en 2025 se debió, en parte, a que Ferrari disponía de un coche poco competitivo; el británico a menudo tuvo que conformarse con luchar por un lugar entre los cinco primeros.

La esperanza para el piloto de 41 años radica en las nuevas regulaciones que están revolucionando el deporte. Estas normas podrían darle a Ferrari la oportunidad de recuperar terreno frente a equipos como Mercedes y McLaren.

Además, Hamilton tendrá la posibilidad de pilotar una generación totalmente nueva de monoplazas, en contraste con la era del efecto suelo, en la que tuvo serias dificultades.

Aunque lograr un octavo título mundial pueda parecer excesivo, el objetivo del británico es pelear por victorias constantes y acortar la distancia con su compañero, en lo que será el último año de su actual contrato con la escudería de Maranello.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!