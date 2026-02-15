El BERRINCHE de Alonso da las señales que Aston Martin no quería recibir
Aunque las expectativas para 2026 eran altísimas en Aston Martin, la temporada se está convirtiendo en un auténtico drama para Adrian Newey y su equipo.
Lance Stroll ya había compartido sus inquietudes, y ahora Fernando Alonso expresa su frustración ante la evolución del proyecto.
Todos los indicadores apuntaban a una temporada prometedora. Con Newey y un plantel de expertos, la escudería británica miraba hacia una nueva era con la potencia Honda, aspirando al título mundial. No obstante, tras la shakedown en Barcelona, las alarmas han comenzado a sonar en Silverstone.
“Actualmente estamos casi cuatro o incluso cuatro y medio segundos por detrás de los equipos líderes. No sabemos qué cargas de combustible ni ajustes están utilizando los demás, y debemos encontrar esos cuatro segundos de mejora. No es algo que aparezca de la nada”, comentó Stroll con mal humor.
Guantes tirados
La situación se complicó aún más con una reveladora demostración de desencanto por parte de Alonso. El piloto español, que se dirige hacia el final de su ilustre carrera, tenía grandes expectativas para esta temporada.
Sin embargo, la realidad no ha cumplido sus anhelos. Según el periodista Antonio Lobato, presente en Bahréin, el propio Alonso terminó arrojando sus guantes en el pit tras una sesión de pruebas poco satisfactoria, diciendo: “No están donde deberían ni siquiera cerca.”
