Alonso casi hace que despidan TODO el personal de McLaren por esta escandalosa acción

Former engineer de McLaren F1, Mark Slade, ha revelado una historia increíble sobre el bicampeón mundial Fernando Alonso.

McLaren fichó a Alonso para la temporada 2007 tras los dos campeonatos consecutivos logrados por el piloto español con Renault en 2005 y 2006. Con McLaren, Alonso estuvo a solo un punto de lograr un tercer título consecutivo en 2007.

Sin embargo, la historia oculta otros detalles. Durante la temporada, Alonso se distanció públicamente del equipo de Woking, lo que desató una acalorada rivalidad con su compañero novato, Lewis Hamilton. Hamilton, de tan solo 22 años en sus inicios, compartió con Alonso una reñida batalla por el campeonato, empatando en puntos y quedándose a un punto del vencedor, Kimi Raikkonen.

Además, el polémico escándalo del spygate marcó el cierre de la temporada 2007, agravando la ya tensa relación entre Alonso y McLaren. Tras una sola temporada, Alonso abandonó el equipo para regresar a Renault y, más tarde, volvió a McLaren en 2015, en un ambiente mucho más relajado tras la salida del director de equipo Ron Dennis.

El exingeniero de carreras de Alonso, Mark Slade, cuenta ahora cómo el piloto trató de ganarse al equipo en 2007, llegando incluso a ofrecer 1.000 euros a cada miembro del staff.

"Fui al garaje, reuní al equipo y les dije: '¿Podemos juntarnos un momento? Fernando quiere decirnos algo'", relató Slade en una entrevista para el canal de YouTube de Peter Windsor. Agregó: "Apareció en la parte trasera del garaje con varios sobres y comentó: 'En Renault solía compartir mis triunfos con el equipo de mi coche y, aunque en McLaren aún no lo he hecho, quiero agradecerles por su gran trabajo'.

Slade recordó que abrieron los sobres y, al ver 1.000 euros en cada uno, todos se quedaron sin palabras, tan sorprendidos por el gesto. "Solo pudimos decir: 'Qué amable, muchas gracias'", rememoró. Con humildad, Alonso se limitó a enfatizar su agradecimiento por el apoyo recibido.

El personal de McLaren estuvo a punto de ser despedido por la generosidad de Alonso

Slade continuó: "Después de hacer lo nuestro, poco después Dave Ryan apareció en la autocaravana con el ceño fruncido. Nos preguntó: '¿Qué acaba de pasar en el garaje?' y explicó: 'Fernando hizo eso. Básicamente, tienen que entregar ese dinero. Todo el dinero debe ser devuelto a mí y al equipo. Es inaceptable y no podemos permitirlo'".

"Yo respondí: 'Oh, vale, lo siento. No estaba al tanto'", relató. Dave Ryan dejó claro que quien no devolviera el dinero enfrentaría el despido. Finalmente, se recogieron todos los sobres y se devolvieron a Fernando, quien fue advertido de no repetir tal gesto.

Esta es solo una de las increíbles anécdotas que han surgido sobre la tumultuosa temporada 2007 de Alonso en McLaren, en la que incluso el periodista español Antonio Lobato sugirió recientemente que el piloto tenía miedo de conducir tras protagonizar repetidas discusiones con el equipo.

