Antonelli recibe un regalo escandalosamente CARO del equipo de Mercedes

Kimi Antonelli, de 19 años, ha recibido un regalo muy especial de su empleador Mercedes de cara a su segunda temporada en la Fórmula 1.

El joven italiano ahora podrá desplazarse en un Mercedes-AMG GT 63 PRO 4Matic+, un vehículo que luce el mismo tono negro que la nueva W17 del equipo, complementado con detalles en color teal y el icónico logotipo de Mercedes en los laterales.

La nueva adquisición para Antonelli ofrece 612 caballos de fuerza y alcanza una velocidad máxima de 317 km/h. En Holanda, este superdeportivo tiene un precio de 294.400 euros, impuestos incluidos.

El automóvil cuenta, entre otras características, con llantas forjadas de 21 pulgadas y un avanzado sistema de frenos cerámicos. El piloto ya tuvo la oportunidad de verlo en persona, marcando el inicio de un nuevo ciclo tanto para él como para el equipo.

Antonelli impresionado con la nueva W17

Recientemente, Antonelli completó sus primeras vueltas en la W17 durante una sesión de shakedown en Barcelona. El piloto describió la experiencia como un proceso de aprendizaje muy intenso. Destacó que, bajo las nuevas regulaciones, la unidad de potencia requiere un mayor manejo de los distintos modos, aunque afirmó que el reto es totalmente superable. Durante estas pruebas, Mercedes recorrió 2325 kilómetros, equivalentes a 502 vueltas.

Russell apunta a un gran progreso en Mercedes

El compañero de equipo, George Russell, se mostró igualmente optimista tras dar sus primeras vueltas con la W17. El británico comentó que el coche se siente mucho más como una auténtica máquina de competición y que, desde el principio, logró una perfecta conexión con el vehículo. Incluso, en tono de broma sobre Toto Wolff, señaló que al menos el automóvil ya no tiene un aspecto deslucido.

Mercedes, favorito indiscutido para el campeonato

En el ambiente del paddock, Mercedes es considerado el gran favorito para esta temporada. Esto se debe no solo al sólido desempeño durante la sesión de shakedown, sino también a rumores persistentes acerca de una posible ventaja técnica en el nuevo motor. Se comenta que la relación de compresión podría aumentar hasta 18:1, lo que supondría una mejora de aproximadamente 0,3 segundos por vuelta. Aunque Toto Wolff calificó estas especulaciones de “arriesgadas”, las casas de apuestas ya sitúan a Russell y a Mercedes como los principales aspirantes al título.

Antes de que comience oficialmente la temporada, están previstas importantes jornadas de pruebas en el Circuito Internacional de Bahrein. La primera sesión se celebrará del 11 al 13 de febrero, seguida de una segunda del 18 al 20. Estos tests serán cruciales para que Antonelli se familiarice con los complejos sistemas de la Fórmula 1 antes de su debut oficial en el Gran Premio de Australia en Melbourne, programado para el 8 de marzo.

