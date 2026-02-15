Antonelli revela el aspecto MÁS IMPORTANTE de su temporada con Mercedes

Mercedes, la joven promesa de la escudería, ha confesado que para 2026 no solo espera crecer como piloto, sino también madurar como persona.

El adolescente inicia su segunda temporada en la Fórmula 1, tras haber impresionado a lo largo de su temporada de novato al compartir pista con el experimentado George Russell, luego de sustituir a Lewis Hamilton.

Durante el reciente lanzamiento del nuevo monoplaza de Mercedes, Antonelli habló con Corriere dello Sport y explicó cómo, al mudarse por primera vez a su propio piso en San Marino, tuvo que enfrentarse a un gran cambio en su vida: asumir las tareas del hogar, como limpiar y hacer la colada.

Aunque admite que cuando vivía con sus padres no tenía que preocuparse por nada, ahora disfruta contar con su propio espacio y hacerse responsable de mantenerlo impecable. (Nota: ¿es posible que siga siendo tan joven?)

Antonelli: Por ahora, mi madre me ayuda en casa

En la entrevista, el piloto italiano destacó: "La experiencia que adquirí la temporada pasada me ha preparado mucho. Ahora sé a qué atenerme y conozco mejor este mundo. Estoy realmente entusiasmado.

Hace apenas un mes me mudé a mi nuevo hogar y ha llegado el momento de asumir la responsabilidad total. Estoy solo y debo encargarme de la casa: limpiar, lavar la ropa y mantener todo en orden. Ha sido un cambio considerable. Cuando vivía con mis padres no tenía que preocuparme de nada, pero ahora me toca hacerlo, y te aseguro que disfruto de ello.

Es mi casa y quiero mantenerla impecable. Estoy aprendiendo, y aunque mi madre aún me echa una mano, estoy convencido de que pronto tendré que arreglármelas por mí mismo. De cualquier forma, disfruto tener mi propio espacio al regresar después de semanas intensas, como las últimas dos que he pasado dividiendo mi tiempo entre Barcelona e Inglaterra."

Mercedes se perfila como uno de los grandes favoritos para el campeonato de constructores en 2026, mientras que George Russell, compañero de equipo de Antonelli, encabeza las predicciones para el título de pilotos. En cuanto al joven, se encuentra compitiendo contra Oscar Piastri por el cuarto puesto en las cuotas, puesto que las casas de apuestas no muestran demasiada confianza en que pueda romper el récord de Sebastian Vettel como el campeón más joven de la F1 por tres años.

