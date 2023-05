Se corrió el Gran Premio de Indy en la IndyCar Series, donde los pilotos hispanos fueron la gran noticia de la carrera, con el uno dos del podio conformado por Alex Palou y Patricio O'Ward.

La carrera consistió en 85 vueltas al Autódromo de Indianapolis, y después de que inicialmente Christian Lundgaard salió desde el lugar de honor, pero afortunadamente para los hispanos, no pudo mantenerlo.

Las paradas en pits, sumados a los abandonos de Robb, Malukas y Pagenaud, apoyaron a Pato y a Palou a escalar a lo más alto del campeonato de pilotos y de la carrera, siento el uno y dos de ambas clasificaciones.

Being a winner at the Racing Capital of the World just means a little bit more.@AlexPalou wins the GMR Grand Prix.#INDYCAR // @CGRTeams pic.twitter.com/O613woVJ3Q