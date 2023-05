Aloisio Hernández

Sábado 13 Mayo 2023 15:35

Eddie Jordan, ex piloto y ex jefe de equipo, aseguró que Daniel Ricciardo no podría hacer el trabajo que Sergio Pérez está haciendo en Red Bull.

Ricciardo, se está adaptando muy bien al equipo con sede en Milton Keynes, desde su anuncio como el tercer piloto del equipo, han surgido especulaciones en línea sobre la posibilidad de que reemplace a Pérez.

Relacionado: Checo Pérez: No viajaría por el mundo si no creyera que puedo ser campeón

Daniel se reunió con su antiguo equipo después de pasar dos temporadas exitosas con Renault, seguidas de un período complicado de dos años en McLaren. A pesar de que el australiano no tenía buenos resultado, el ganador de múltiples carreras todavía era muy apreciado.

Checo ganó las carreras de Jeddah y Bakú

Al ingresar a su tercer año con Red Bull, Sergio ha mejorado su desempeño. Tras cinco carreras en la temporada, ha ganado dos, con su compañero de equipo Max Verstappen anotando las victorias restantes. El piloto mexicano es segundo en la clasificación, a solo 14 puntos del bicampeón del mundo.

Trabajo destacado

El ex propietario del equipo de F1 reconoció que "no hay forma" de que Ricciardo pueda igualar los resultados de Checo en la escudería con sede en Milton Keynes.

En una discusión con David Coulthard, ex piloto, en el podcast Formula For Success, el hombre de 75 años opinó: "He pasado por esto en varias ocasiones y de hecho pienso que Daniel Ricciardo está ahí, pero en mi opinión, no hay forma de que Daniel haga el trabajo que está haciendo Checo.

"Habiendo visto lo que ha hecho Daniel, y por mucho que nos guste el tipo, es una persona fabulosa con la que estar, pero Checo está haciendo un trabajo mágico", aseguró.

Sería una tarea difícil para el australiano arrebatarle el segundo asiento si el nacido en Jalisco continúa con su buena forma.