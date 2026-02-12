Hamilton admite que la falta de conexión en Ferrari perjudicará su temporada

Lewis Hamilton sorprendió al admitir que no dispondrá de un ingeniero de carrera fijo durante las primeras pruebas de la temporada 2026 de Fórmula 1.

En enero se separó de Riccardo Adami, quien pasó a formar parte de la Ferrari Driver Academy y del programa de pruebas de modelos anteriores de Ferrari.

La jornada de puesta a punto y el primer día de pruebas en Bahréin transcurrieron sin que se diera a conocer quién ocupará el puesto de ingeniero de carrera de Hamilton.

Mientras tanto, se ha confirmado que Carlo Santi, antiguo colaborador de Kimi Raikkonen, ayudará al piloto durante la primera semana en Bahréin y en las primeras competiciones de la temporada.

¿Tendrá Hamilton un nuevo ingeniero de carrera?

Después de su sesión matutina en el SF-26, Hamilton explicó a los medios: "Esta es una etapa complicada, ya que la solución actual es solo temporal. Durante las primeras carreras contaré con Santi, pero pronto se producirán nuevos cambios y tendré que aprender y adaptarme a trabajar con alguien nuevo. Es difícil en una temporada en la que lo ideal es contar con profesionales que hayan compartido muchas experiencias, tanto buenas como malas, y sepan mantener la calma. Sin embargo, es la situación que me toca vivir y, junto al equipo, haremos todo lo posible para que la transición sea lo más fluida posible."

Durante las pruebas previas en Barcelona circularon rumores de que Cedric Michel-Grosjean, quien dirigía el rendimiento en pista en McLaren, podría fichar por Ferrari y llegar a ser el nuevo ingeniero de Hamilton. No obstante, Ferrari aún no ha confirmado nada. Según su perfil en LinkedIn, Michel-Grosjean dejó McLaren en 2025 y actualmente figura con la etiqueta "Reubicación: Período sabático" a partir de enero de 2026.

